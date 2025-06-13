Росавиация почти на две недели запретила полеты в Израиль и Иран

Российским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Ирака и Иордании предварительно до 02:59 мск 26 июня, сообщили в Росавиации. Тегеран пригрозил Израилю ответом на удары

Фото: Caroline Kreutzer / imageBROKER.com / Global Look Press

Российским авиаперевозчикам запретили полеты в/из Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве этих двух стран, Ирака и Иордании «в связи с резким обострением обстановки на Ближнем Востоке» и для обеспечения безопасности полетов, заявили в Росавиации.

«NOTAM (англ. NOtice To Air Missions — извещение летному составу — РБК) доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

Утром 13 июня представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил , что Иран и Израиль закрыли свои воздушные пространства для гражданских судов, о чем были оповещены российские авиаперевозчики. «Возможны корректировки в расписании рейсов российских авиакомпаний», — предупредил он в своем телеграм-канале.

Израиль объявил о проведении операции против Ирана из-за его ядерной программы в ночь на 13 июня. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские самолеты поразили более 100 военных и ядерных целей на территории республики. Погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник Генштаба Вооруженных сил Мохаммад Багери и командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Tasnim также пишет о смерти шестерых ученых-ядерщиков.

В правительстве Ирана сообщили о начале реализации «необходимых оборонительных, политических и правовых мер», которые «заставят пожалеть» и «не дадут спать» Израилю. Как уточнили в Генштабе Вооруженных сил, Тель-Авив перешел «все красные линии», и у Тегерана нет ограничений на ответные действия.