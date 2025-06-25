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Война Израиля и Ирана ,  
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В Израиле оценили ущерб объектам Ирана после расхождения данных в США

В Израиле заявили о значительном ущербе ядерным объектам Ирана после ударов США
Сюжет
Война Израиля и Ирана
В Натанзе надземный объект был полностью разрушен, и есть признаки разрушения его подземной инфраструктуры. Уничтожен и завод в Исфахане. Объект в Фордо получил ущерб, но точных данных по подземной части нет, говорят чиновники
Фото: Maxar Technologies / Reuters
Фото: Maxar Technologies / Reuters

Удары США и Израиля нанесли «весьма значительный» ущерб ядерным объектам Ирана, сообщает Axios со ссылкой на чиновников и израильские разведслужбы.

Речь идет об объектах в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам израильского чиновника, в Натанзе надземный объект по обогащению урана был полностью разрушен и есть признаки разрушения его подземной инфраструктуры.

Американские противобункерные бомбы нанесли серьезный ущерб объекту в Фордо, говорят источники. Однако неясно, произошло ли полное обрушение конструкции подземных помещений, сообщили израильские чиновники.

По их словам, расположенный в Исфахане завод по переработке урана в том числе в ресурс для производства бомб был уничтожен. Подземные туннели на объекте также были повреждены, но полный масштаб ущерба еще оценивается, говорят источники.

«Мы сомневаемся, что эти объекты могут быть введены в эксплуатацию в ближайшем будущем», — сказал один из израильских чиновников.

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Два собеседника Axios также заявили, что, по данным разведки, запасы урана, обогащенного на 60 и 20%, которыми располагал Иран, в настоящее время погребены под завалами на объектах в Исфахане и Фордо. Неясно, сможет ли Иран извлечь их в ближайшем будущем, считают они.

Помимо прямого ущерба ядерным объектам, Иран понес и другой урон, связанный с долгосрочным ядерным потенциалом, подчеркнули чиновники. Они упомянули гибель ученых-ядерщиков высшего и среднего звена, разрушение линий по производству центрифуг, а также уничтожение лаборатории и испытательных центров, где размещалось научное оборудование, имеющее решающее значение для ядерных исследований и разработок оружия.

Эта оценка израильских представителей более оптимистична, чем та, что изложена в предварительном отчете американской разведки, отмечает Axios. Он просочился в американские СМИ, в том числе в CNN, The New York Times, The Washington Post и другие. В отчете утверждается, что удары могли отбросить ядерную программу Ирана всего на несколько месяцев назад.

Пока Израиль, как и США, не представил окончательную оценку того, как далеко совместная кампания двух стран отбросила ядерную программу Ирана, уточнили трое чиновников. Один из них подчеркнул, что профессиональная оценка ущерба от боевых действий требует времени.

Вместе с тем он отметил, что израильские разведслужбы пока не пришли «ни к какому выводу».

«Но мы не думаем, что в операции был какой-то сбой, и у нас нет никаких признаков того, что противобункерные бомбы не сработали. Никто здесь не разочарован», — сказал собеседник издания.

Президент США Дональд Трамп говорил, что удары, нанесенные страной по Ирану после вмешательства в операцию Израиля, «уничтожили» ядерные объекты Ирана. По словам главы государства, израильские агенты уже побывали на ядерном объекте в Фордо после удара США и «обнаружили, что он полностью уничтожен».

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