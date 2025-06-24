 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Иран связался с Катаром после удара по авиабазе США на его территории

Иран выразил сожаление из-за ущерба Катару при ударе по базе США Аль-Удейд
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Иран атаковал военную базу США Аль-Удейд в Катаре вечером 23 июня. Эмират счел это нарушением суверенитета и международного права и пригрозил ответом. Иранский президент позвонил эмиру Катара и выразил сожаление из-за ущерба
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Iranian Presidency Office / IMAGO / Global Look Press)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых выразил сожаление из-за ущерба, нанесенного в результате удара по американской авиабазе Аль-Удейд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии эмира.

«Президент Ирана выразил сожаление Его Высочеству эмиру и братскому народу Катара в связи с ущербом, причиненным этим ударом, подчеркнув, что эта операция не была направлена против Катара и его народа и что этот удар не представляет угрозы для Катара», — сказано в сообщении.

Пезешкиан подчеркнул, что Катар останется «соседним, мусульманским и братским государством» для Ирана. Он выразил надежду, что отношения между двумя странами всегда будут основываться на принципах уважения суверенитета государств и добрососедства.

Катар назвал удар Ирана по авиабазе США нарушением своего суверенитета
Политика
Фото:Getty Images

Эмир Катара, в свою очередь, подчеркнул, что его страна осуждает иранскую атаку на авиабазу США, считает ее грубым нарушением суверенитета и воздушного пространства, а также международного права и устава ООН.

Аль Тани назвал нарушение противоречащим принципу добрососедства и тесным отношениям между двумя странами. Он заявил о необходимости немедленно прекратить боевые действия в регионе и вернуться к переговорам для преодоления кризиса.

Иран нанес удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре вечером 23 июня, назвав это ответом на «вопиющую военную агрессию США», атаку на три иранских ядерных объекта — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предупреждал об атаке, и назвал его действия «очень слабыми».

По словам Трампа, из 14 выпущенных ракет 13 сбили, а одну «отпустили на свободу», поскольку направление ее полета не представляло угрозы. Катар же заявлял, что Иран запустил семь ракет, одна из них упала на авиабазе США. Погибших в результате атаки нет, сообщил Пентагон.

Катар из-за атаки Ирана был вынужден временно закрыть свое воздушное пространство. Постпред эмирата при ООН шейх Алия бен Ахмед Аль Тани проинформировал всемирную организацию о «чрезвычайно опасной эскалации», которая нарушила суверенитет и территориальную целостность страны. МИД Катара заявил, что Доха оставляет за собой «право на прямой ответ».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Иран Катар ракетный удар военная база США
Материалы по теме
Катар назвал удар Ирана по авиабазе США нарушением своего суверенитета
Политика
Reuters рассказал о помощи Катара в убеждении Ирана пойти на перемирие
Политика
Катар разошелся с США в оценке масштабов иранского удара
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 19:09
Аналитики «Т-Инвестиций» обновили прогноз по рынку акций в 2025 году Инвестиции, 19:07
В России все-таки разрешили корпоративные «матрешки». К чему это приведетПодписка на РБК, 19:01
Во Франции после нападения со шприцами на фестивале задержали 14 человек Общество, 18:59
Лионелю Месси — 38 лет. Топ-7 самых экзотических автомобилей футболиста Авто, 18:58
Раненного при нападении львов директора «Тайгана» перевезли в Краснодар Общество, 18:57
Путин подписал закон о переселении жильцов при аналоге реновации Недвижимость, 18:56
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» выплатить $1,37 млрд Политика, 18:51
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Владельцы перечислили проблемы Haval Jolion с пробегом более 100 тыс. км Авто, 18:46
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
Дмитрий Лоськов получил новую должность в «Локомотиве» Спорт, 18:43
Бизнес-клиенты «Билайна» получили доступ к моментальным платежам «Сбера» Отрасли, 18:36
Иран связался с Катаром после удара по авиабазе США на его территории Политика, 18:29
Умер гитарист и сооснователь рок-группы Bad Company Мик Ральфс Общество, 18:25
«Локомотив» вернул из США воспитанника, который не заиграл в НХЛ Спорт, 18:22