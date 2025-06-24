Иран связался с Катаром после удара по авиабазе США на его территории

Иран атаковал военную базу США Аль-Удейд в Катаре вечером 23 июня. Эмират счел это нарушением суверенитета и международного права и пригрозил ответом. Иранский президент позвонил эмиру Катара и выразил сожаление из-за ущерба

Масуд Пезешкиан (Фото: Iranian Presidency Office / IMAGO / Global Look Press)

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых выразил сожаление из-за ущерба, нанесенного в результате удара по американской авиабазе Аль-Удейд. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии эмира.

«Президент Ирана выразил сожаление Его Высочеству эмиру и братскому народу Катара в связи с ущербом, причиненным этим ударом, подчеркнув, что эта операция не была направлена против Катара и его народа и что этот удар не представляет угрозы для Катара», — сказано в сообщении.

Пезешкиан подчеркнул, что Катар останется «соседним, мусульманским и братским государством» для Ирана. Он выразил надежду, что отношения между двумя странами всегда будут основываться на принципах уважения суверенитета государств и добрососедства.

Эмир Катара, в свою очередь, подчеркнул, что его страна осуждает иранскую атаку на авиабазу США, считает ее грубым нарушением суверенитета и воздушного пространства, а также международного права и устава ООН.

Аль Тани назвал нарушение противоречащим принципу добрососедства и тесным отношениям между двумя странами. Он заявил о необходимости немедленно прекратить боевые действия в регионе и вернуться к переговорам для преодоления кризиса.

Иран нанес удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре вечером 23 июня, назвав это ответом на «вопиющую военную агрессию США», атаку на три иранских ядерных объекта — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предупреждал об атаке, и назвал его действия «очень слабыми».

По словам Трампа, из 14 выпущенных ракет 13 сбили, а одну «отпустили на свободу», поскольку направление ее полета не представляло угрозы. Катар же заявлял, что Иран запустил семь ракет, одна из них упала на авиабазе США. Погибших в результате атаки нет, сообщил Пентагон.

Катар из-за атаки Ирана был вынужден временно закрыть свое воздушное пространство. Постпред эмирата при ООН шейх Алия бен Ахмед Аль Тани проинформировал всемирную организацию о «чрезвычайно опасной эскалации», которая нарушила суверенитет и территориальную целостность страны. МИД Катара заявил, что Доха оставляет за собой «право на прямой ответ».