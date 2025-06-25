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Военная операция на Украине ,  
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Мерц заявил, что конфликт на Украине не решить военным путем

Мерц: конфликт на Украине не решить военным путем
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
По мнению Мерца, страны Запада должны «повысить экономическое давление на Москву» при активном участии США. В Кремле подчеркивали, что «язык ультиматумов» неприемлем для России
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Toby Melville / Reuters)

Конфликт на Украине невозможно решить военным путем. Такое мнение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая с заключительным заявлением на саммите НАТО в Гааге.

«Не будет военного решения этого конфликта», — сказал он, призвав партнеров Германии «повысить экономическое давление на Москву».

Канцлер напомнил, что ЕС 26 июня намерен принять 18-й пакет санкций против России.

«Но только этого не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в таких санкциях», — добавил он.

Мерц сообщил, что в личной беседе с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита передал тому, что ЕС хотел бы введения новых ограничений против России, в том числе со стороны Соединенных Штатов.

Трамп начал встречу с Зеленским на полях саммита НАТО
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Дональд Трамп&nbsp;во время саммита глав государств и правительств НАТО&nbsp;в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года

Госсекретарь США Марко Рубио в мае выражал такую же точку зрения. Закончить конфликт, по его мнению, можно только дипломатически. Вашингтон устроит любой механизм, предполагающий мирное урегулирование, подчеркивал госсекретарь.

Россия еще до возобновления двусторонних переговоров в мае заявляла о готовности к диалогу с Киевом без предварительных условий. То же относится и к ЕС: когда отношения России и стран Европы наладятся, им нужно будет обсудить в том числе вопросы гарантий безопасности, говорил глава МИДа Сергей Лавров. Что касается США, хотя после возвращения Трампа в Белый дом Вашингтон и Москва начали диалог о нормализации двусторонних отношений, стороны пока далеки от «сущностного обсуждения вопросов стратегической стабильности», отмечал он.

Санкции западных стран Москва считает незаконными и требует их отмены. В Кремле в ответ на угрозы ограничениями говорили, что «язык ультиматумов» неприемлем для России.

Трамп «знает, когда будет правильное время и место» для санкций, но после этого «окно для переговоров с Россией, вероятно, закроется», говорил Рубио. По данным источников Bloomberg, республиканец считает, что ситуация на Украине «вышла из-под контроля» и с этим нужно что-то делать. Трамп не стал уточнять, какие шаги считает необходимыми, но этот комментарий был расценен как позитивный сигнал о готовности США к взаимодействию с Украиной, отмечало агентство. Ранее президент США заявлял, что в урегулировании конфликта России и Украины наблюдается небольшой прогресс.

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Фридрих Мерц Германия Украина Военная операция на Украине
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Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
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