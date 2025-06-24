Лавров рассказал, чтó надо обсудить с европейцами, «когда они одумаются»

Лавров: когда в ЕС перебесятся, нужно обсудить, как гарантировать безопасность

Россия готова к диалогу с ЕС, в том числе о гарантиях безопасности, когда «европейцы одумаются» и закончится «международное оборзение», заявил Лавров. Макрон призывал «переосмыслить» связи с Россией

Сергей Лавров (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Когда отношения России и стран Европы наладятся, им нужно будет обсудить в том числе вопросы гарантий безопасности, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», передает корреспондент РБК.

Хотя Россия и США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа начали диалог о нормализации двусторонних отношений, стороны пока далеки от «сущностного обсуждения вопросов стратегической стабильности», указал министр. «Но когда он возобновится, такой разговор и с американцами, и когда европейцы одумаются и перебесятся, надо будет очень тщательно смотреть на то, как гарантировать безопасность, чтобы не повторять прошлых ошибок», — считает он.

Европа, по словам Лаврова, сейчас «буквально разжигает еще одну большую войну» и Евросоюз вряд ли можно рассматривать «как один из значимых полюсов объективно формирующегося многополярного мира».

Россия будет готова на равноправной основе обсуждать двусторонние интересы со странами, разорвавшими отношения с Москвой, когда «вот это международное оборзение завершится». «Пусть они, осознав свои ошибки, приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали. А мы будем решать в зависимости от наших интересов», — заключил министр.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что России «не с кем и не о чем» разговаривать в Европе, а в отношениях сторон была пройдена точка невозврата. При этом президент Владимир Путин уверен, что в будущем они восстановятся.

Представитель МИДа Мария Захарова считает, что перезагрузка возможна с появлением в странах Европы политиков, готовых к прагматичному диалогу без предварительных условий, к прекращению санкционной политики, военных поставок Украине и сворачиванию «враждебной антироссийской линии».

Европе после окончания конфликта Москвы и Киева нужно будет пересмотреть отношения с Россией и сосредоточиться на построении «нового мирового порядка», который будет учитывать интересы всех игроков, заявлял прошлой осенью президент Франции Эмманюэль Макрон.