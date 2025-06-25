Рубио увидел в санкциях потерю возможности говорить с Россией

Трамп «знает, когда будет правильное время и место» для санкций, но после этого «окно для переговоров с Россией, вероятно, закроется», убежден госсекретарь. «Язык ультиматумов» для Москвы неприемлем, говорили в Кремле

Марко Рубио (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Если США «раздавят» Россию санкциями, кто будет говорить с Москвой о прекращении огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Politico.

«Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и раздавим их новыми санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня, и кто тогда с ними будет говорить?» — сказал он в кулуарах саммита НАТО.

По его словам, президент Дональд Трамп «знает, когда будет правильное время и место» для новых санкций против России. Однако после этого «окно для переговоров с Россией, вероятно, закроется», считает госсекретарь.

Если появится возможность «что-то изменить и усадить их за стол переговоров», США ею воспользуются, заверил он. Однако в случае санкций придется «фактически» признать, что «в ближайшее время этот вопрос [урегулирования]не будет предметом переговоров».

Глава Белого дома на саммите G7 заявлял, что рассчитывает на заключение мирной сделки. По словам Трампа, санкции — «это не просто улица с односторонним движением», они обходятся США в «миллиарды долларов». Reuters сообщал, что американский лидер не вводит санкции из-за расчета на экономическое сотрудничество с Россией. В то же время его советники настаивают на одобрении законопроекта сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, подготовленного вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут. Речь, в частности, идет о введении 500-процентных пошлин для стран, покупающих российские нефть и газ, на случай отказа Москвы от мирных переговоров с Украиной.

В Кремле, отвечая на угрозы санкциями, говорили, что «язык ультиматумов» для Москвы неприемлем. «С Россией нельзя разговаривать таким языком», — подчеркивали там.