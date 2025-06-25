Трамп начал встречу с Зеленским на полях саммита НАТО
Президент США Дональд Трамп начал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, передает корреспондент Суспільне.
Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить с Зеленским на встрече «трудности», возникшие у украинского президента, и назвал того «отличным парнем».
Переговоры между президентами стали их третьей встречей с момента, когда Трамп вернулся в Белый дом в январе этого года.
В марте встреча Трампа и Зеленского при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса привела к спору, а потом и публичной перепалке между президентами во время беседы перед журналистами в Белом доме о конфликте на Украине.
Они вновь встретились в мае в Ватикане, где проходили похороны покойного Папа римского Франциска. Трамп после разговора отметил, что они обсуждали соглашение Вашингтона и Киева о полезных ископаемых. Документ, который предоставляет американской стороне гарантии безопасности инвестиций и право на участие в добыче полезных ископаемых на украинской территории, был подписан в конце апреля.
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