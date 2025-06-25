Трамп начал встречу с Зеленским на полях саммита НАТО

Американский президент ранее сказал, что намерен поговорить о возникших у Зеленского проблемах и назвал того «отличным парнем»

Дональд Трамп во время саммита глав государств и правительств НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: Ben Stansall / Reuters)

Президент США Дональд Трамп начал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, передает корреспондент Суспільне.

Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить с Зеленским на встрече «трудности», возникшие у украинского президента, и назвал того «отличным парнем».

Переговоры между президентами стали их третьей встречей с момента, когда Трамп вернулся в Белый дом в январе этого года.

В марте встреча Трампа и Зеленского при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса привела к спору, а потом и публичной перепалке между президентами во время беседы перед журналистами в Белом доме о конфликте на Украине.

Они вновь встретились в мае в Ватикане, где проходили похороны покойного Папа римского Франциска. Трамп после разговора отметил, что они обсуждали соглашение Вашингтона и Киева о полезных ископаемых. Документ, который предоставляет американской стороне гарантии безопасности инвестиций и право на участие в добыче полезных ископаемых на украинской территории, был подписан в конце апреля.