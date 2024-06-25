МИД предупредил о фатальных последствиях недооценки риска ядерных ударов

Запад предлагает разговор в формате, существовавшем до российско-украинского конфликта, но Москва на такое не пойдет, заявил замминистра. США просили Россию отказаться от «ядерной риторики»

Сергей Рябков (Фото: МИД России)

Западные страны недооценивают готовность России «постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков на «Примаковских чтениях», передает корреспондент РБК.

«Не хочется даже предполагать, что эта недооценка может приобрести трагический и фатальный характер», — признался дипломат.

Участники дискуссии пришли к выводу о высоких рисках прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, продолжил он: «Есть вопросы относительно того, как работает классическая концепция ядерного сдерживания. Мы пришли к выводу, что надо думать, что дальше и как минимизировать риски прямого столкновения».

По словам Рябкова, российские «оппоненты выдвигают заведомо неприемлемые условия» для диалога — они предлагают вернуться к диалогу «по лекалам, на тех площадках и в тех форматах», где он шел «до начала нынешней фазы острейшего кризиса» в отношениях России и Запада. «Такого быть не может», — резюмировал замминистра.

В июне президент Владимир Путин упомянул о возможном изменении ядерной доктрины России и обосновал это «понижением порога применения ядерного оружия», которое, по его мнению, проводят западные страны.

США не стали менять уровень готовности после слов Путина. В Пентагоне назвали заявления российского президента «безответственным бряцанием оружием». Вашингтон и публично, и в частном порядке просил Москву прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии», рассказывал госсекретерь Энтони Блинкен.

На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире.