МИД предупредил о фатальных последствиях недооценки риска ядерных ударов
Западные страны недооценивают готовность России «постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы», заявил замглавы МИДа Сергей Рябков на «Примаковских чтениях», передает корреспондент РБК.
«Не хочется даже предполагать, что эта недооценка может приобрести трагический и фатальный характер», — признался дипломат.
Участники дискуссии пришли к выводу о высоких рисках прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, продолжил он: «Есть вопросы относительно того, как работает классическая концепция ядерного сдерживания. Мы пришли к выводу, что надо думать, что дальше и как минимизировать риски прямого столкновения».
По словам Рябкова, российские «оппоненты выдвигают заведомо неприемлемые условия» для диалога — они предлагают вернуться к диалогу «по лекалам, на тех площадках и в тех форматах», где он шел «до начала нынешней фазы острейшего кризиса» в отношениях России и Запада. «Такого быть не может», — резюмировал замминистра.
В июне президент Владимир Путин упомянул о возможном изменении ядерной доктрины России и обосновал это «понижением порога применения ядерного оружия», которое, по его мнению, проводят западные страны.
США не стали менять уровень готовности после слов Путина. В Пентагоне назвали заявления российского президента «безответственным бряцанием оружием». Вашингтон и публично, и в частном порядке просил Москву прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии», рассказывал госсекретерь Энтони Блинкен.
На Россию и США приходится около 90% всего ядерного оружия в мире.
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