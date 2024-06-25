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Политика ,  
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Кремль оценил готовность Путина к звонку от Макрона

Путин не раз говорил об открытости к диалогу, инициатором сворачивания отношений была Франция, заявил Песков, комментируя слова Макрона о планах продолжать диалог с президентом России. Он считает, что это «вопрос времени»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не раз говорил об открытости к переговорам, тем более ради «достижения конкретного результата», Москва не была инициатором сворачивания отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление французского президента Эмманюэля Макрона о планах продолжить диалог с российским коллегой, передает корреспондент РБК.

Французский президент не исключил продолжения диалога, в частности, «по теме атомных электростанций или другим».

«Президент неоднократно заявлял, что мы готовы к диалогу в том объеме, в каком на это будут готовы наши визави. И никаких условий абсолютно для этого не требуется. <...> Не мы были инициаторами сворачивания диалога, сворачивания отношений, фактически полного сворачивания до нуля. В случае с Францией это было решение, избранное французской стороной. Мы считаем такую линию неверной, недальновидной, а готовность к диалогу у нашего президента была и сохраняется», — сказал Песков.

Он добавил, что «кроме таких робких заявлений, никаких предпосылок для нормализации диалога» в Москве не видят. По словам Пескова, это — «вопрос времени, вопрос позиции, которую займут наши визави».

Пресс-секретарь президента России добавил, что ситуация с минскими соглашениями «во многом разрушила атмосферу доверия», которая нарабатывается годами, а иногда и десятилетиями, отвечая на вопрос, можно ли ожидать «честного» диалога от Макрона.

Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным
Политика
Эмманюэль Макрон

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Россией, Украиной и ОБСЕ, их целью было урегулирование ситуации в Донбассе. Документы закрепили обязательства сторон конфликта о прекращении огня, обмене всех военнопленных и отказе от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения. Киев должен был закрепить особый статус республик Донбасса и провести там выборы с учетом позиции представителей ДНР и ЛНР.

Подписывали документ Путин и на тот момент лидеры Украины, Франции и Германии — президенты Петр Порошенко и Франсуа Олланд, а также канцлер Ангела Меркель. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись.

В декабре 2022 года Меркель в интервью Zeit заявила, что минские соглашения заключались, чтобы «дать Украине время», и Киев использовал его, «чтобы стать сильнее». Олланд поддержал экс-канцлера, сказав, что договоренности «заморозили» конфликт Москвы и Киева, что позволило Украине укрепить армию и «на время остановило наступление россиян».

Путин заявил, что слова политиков разочаровали его, все участники соглашения «обманывали» Россию, а переговоры велись для «накачки» Украины западным оружием. Отказ Киева от минских соглашений он назвал «непосредственным триггером» для начала полномасштабных боевых действий на Украине.

С начала российской военной операции на Украине Макрон минимум 14 раз общался с Путиным по телефону. По словам самого президента Франции, с декабря 2021 года к июню 2022-го он провел «сто часов» разговоров с президентом России. Последний раз они общались по телефону в сентябре 2022 года. Кремль сообщал, что беседа проводилась по инициативе французской стороны.

В декабре 2023 года Путин заявил, что Макрон сам прекратил «добрые отношения» и диалог с Францией в целом был прерван по инициативе ее президента. Однако Москва готова к возобновлению, если интерес к этому проявит Париж, подчеркнул российский лидер. Французский президент ответил, что «не менял номер телефона».

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