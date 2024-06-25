Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы продолжить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом французский лидер заявил в подкасте Generation Do It Yourself. Аудиозапись опубликована на YouTube-канале ведущего подкаста Матье Стефани.
«Я верю в силу диалога, и я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным», — сказал глава государства.
На вопрос, общались ли лидеры Франции и России в последние месяцы, Макрон ответил: «Нет, но я не исключаю, что мы сделаем это по той или иной теме, в том числе по теме атомных электростанций или другим».
С начала российской военной операции на Украине Макрон минимум 14 раз общался с Путиным по телефону. По словам самого президента Франции, с декабря 2021 года он провел «сто часов» разговоров с президентом России. Последний раз главы обоих государств общались по телефону в сентябре 2022 года.
В декабре 2023 года Путин заявил, что Макрон сам прекратил «добрые отношения» и диалог с Францией в целом был прекращен по инициативе ее президента. Москва готова возобновить диалог, если интерес к этому проявит Париж, подчеркнул российский лидер. Французский президент ответил, что «не менял номер телефона».
В апреле 2024 года в Кремле заявили, что планов по контактам на высшем уровне между Россией и Францией нет.
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