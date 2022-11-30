Клишас связал отсутствие закона о ЧВК с низким общественным запросом

На закон о частных военных компаниях нет общественного запроса и поэтому он сейчас не нужен, заявил сенатор Андрей Клишас. Законопроект о ЧВК вносился в Думу неоднократно, в том числе во время специальной военной операции

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Общественного запроса на законодательное регулирование деятельности частных военных компаний (ЧВК) сейчас нет, поэтому нет и необходимости в соответствующем законопроекте, сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, отвечая на вопрос РБК.

«Я не вижу необходимости в принятии закона о деятельности частных военных компаний. Для того, чтобы принимать какой-либо закон, нужен общественный запрос. Он сейчас есть, граждан волнует эта тема? Нет. Есть ли какие-то законодательные инициативы на этот счет? Я их не видел», — пояснил он свою точку зрения.

Клишас добавил, что законы создаются либо когда на них есть общественный запрос, либо для решения какого-либо правового конфликта. «Если какая-то сфера общественных отношений работает без вмешательства государства, ее не нужно законодательно урегулировать, она успешно функционирует самостоятельно», — резюмировал сенатор.

Как в России пытались узаконить деятельность ЧВК

Сейчас функционирование ЧВК (самой упоминаемой из них в связи с военными действиями на территории Украины является ЧВК Вагнера) в России на законодательном уровне не регулируется. За последние годы неоднократно предпринимались попытки перевести такие организации в правовое поле, однако все они терпели неудачу.

Так, еще в 2012 году депутат Алексей Митрофанов вносил в Думу законопроект, который устанавливал основные правовые нормы государственного регулирования создания и деятельности частных военных компаний. В пояснительной записке депутат указывал на рост востребованности услуг ЧВК иностранными государствами. Он также считал, что на фоне сокращения численности Вооруженных сил России уволенные специалисты военного дела могут «пополнить ряды организованной преступности», если для них не найти применения.

Однако законопроект не дошел даже до первого чтения — профильный комитет по обороне счет его противоречащим отдельным положениям Конституции и регламенту Госдумы, и постановил вернуть автору.

Несколько попыток узаконить ЧВК предприняли депутаты от «Справедливой России» (сейчас «Справедливая Россия — За правду»), в том числе лидер партии Сергей Миронов. Они вносили соответствующие законопроекты в 2014, 2015, 2016-м годах, однако, как уточнял Миронов, они «лежали без движения».

В начале 2018 года фракция партии предприняла очередную попытку. Она прошла на фоне заявления главы МИД Сергея Лаврова о необходимости разработать законодательство для защиты интересов россиян, работающих в частных военных компаниях в других странах. «Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены», — сказал Лавров, добавив, что практика использования ЧВК другими странами «распространяется».

Однако правительство не поддержало законопроект, сочтя его противоречащим Конституции в части, запрещающей создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований.

В последний раз «Справедливая Россия — За правду» заявляла о намерении перевести ЧВК в правовое поле в конце марта этого года. Как тогда писал в телеграм-канале Миронов, в Думу внесен очередной законопроект по этой тематике. Лидер партии подчеркивал, что «бойцы частных военных компаний помогают выполнять государственную задачу на территории Украины», а значит «должны быть формы их легализации, регулирования и помощи».

Однако РБК не удалось найти этот документ в электронной базе Думы. В июле Миронов пояснял, что законопроект находится на рассмотрении в правительстве и только после получения отзыва его будут рассматривать в парламенте.