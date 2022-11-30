Клишас связал отсутствие закона о ЧВК с низким общественным запросом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 63,39 (+0,09) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 61,07 (+0,32) Инвестиции, 29 ноя, 16:04
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:20
Полиция начала искать поджигателей машин с буквой Z в Екатеринбурге Общество, 11:16
Ким Кардашьян и Канье Уэст официально развелись Life, 11:14
ЕК предложила создать фонд с «русскими активами» для помощи Украине Политика, 11:14
Все уходите: почему технологические фирмы отказываются от офисов — WSJ Pro, 11:13
Москва почти на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости Город, 11:12
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 11:07
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн 11-го игрового дня Спорт, 11:05
Москва почти на треть перевыполнила план ввода недвижимости в 2022 году Недвижимость, 11:04
Правовое управление Госдумы раскритиковало законопроект о майнинге Крипто, 11:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:00
Саботаж, формализм, прокрастинация: как люди сопротивляются изменениям Pro, 10:52
Пожар в цехе в Волгограде. Видео Общество, 10:48
Суперскорая помощь: что делать при инсульте Партнерский проект, 10:44
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

Клишас связал отсутствие закона о ЧВК с низким общественным запросом

Сенатор Клишас: на закон о ЧВК нет общественного запроса
На закон о частных военных компаниях нет общественного запроса и поэтому он сейчас не нужен, заявил сенатор Андрей Клишас. Законопроект о ЧВК вносился в Думу неоднократно, в том числе во время специальной военной операции
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Общественного запроса на законодательное регулирование деятельности частных военных компаний (ЧВК) сейчас нет, поэтому нет и необходимости в соответствующем законопроекте, сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, отвечая на вопрос РБК.

«Я не вижу необходимости в принятии закона о деятельности частных военных компаний. Для того, чтобы принимать какой-либо закон, нужен общественный запрос. Он сейчас есть, граждан волнует эта тема? Нет. Есть ли какие-то законодательные инициативы на этот счет? Я их не видел», — пояснил он свою точку зрения.

Клишас добавил, что законы создаются либо когда на них есть общественный запрос, либо для решения какого-либо правового конфликта. «Если какая-то сфера общественных отношений работает без вмешательства государства, ее не нужно законодательно урегулировать, она успешно функционирует самостоятельно», — резюмировал сенатор.

Как в России пытались узаконить деятельность ЧВК

Сейчас функционирование ЧВК (самой упоминаемой из них в связи с военными действиями на территории Украины является ЧВК Вагнера) в России на законодательном уровне не регулируется. За последние годы неоднократно предпринимались попытки перевести такие организации в правовое поле, однако все они терпели неудачу.

Так, еще в 2012 году депутат Алексей Митрофанов вносил в Думу законопроект, который устанавливал основные правовые нормы государственного регулирования создания и деятельности частных военных компаний. В пояснительной записке депутат указывал на рост востребованности услуг ЧВК иностранными государствами. Он также считал, что на фоне сокращения численности Вооруженных сил России уволенные специалисты военного дела могут «пополнить ряды организованной преступности», если для них не найти применения.

Читайте на РБК Pro
Что нужно знать, чтобы расторгнуть госконтракт без последствий
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Саботаж, формализм, прокрастинация: как люди сопротивляются изменениям
Фото: Ian Waldie / Getty Images Вы учите английский для работы, но пока все впустую. Как это исправить
Спрос на платину вырастет почти на 20%. Что это значит для «Норникеля»
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Иллюзия тревоги: как ум заставляет человека беспокоиться без причины
На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022
Как финансовому директору сохранить работу в 2023 году
Фото: Gabrielle Lurie / Reuters Slack и Zoom убивают продуктивность: что с этим делать — Bloomberg

Однако законопроект не дошел даже до первого чтения — профильный комитет по обороне счет его противоречащим отдельным положениям Конституции и регламенту Госдумы, и постановил вернуть автору.

Несколько попыток узаконить ЧВК предприняли депутаты от «Справедливой России» (сейчас «Справедливая Россия — За правду»), в том числе лидер партии Сергей Миронов. Они вносили соответствующие законопроекты в 2014, 2015, 2016-м годах, однако, как уточнял Миронов, они «лежали без движения».

В начале 2018 года фракция партии предприняла очередную попытку. Она прошла на фоне заявления главы МИД Сергея Лаврова о необходимости разработать законодательство для защиты интересов россиян, работающих в частных военных компаниях в других странах. «Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены», — сказал Лавров, добавив, что практика использования ЧВК другими странами «распространяется».

Однако правительство не поддержало законопроект, сочтя его противоречащим Конституции в части, запрещающей создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований.

В последний раз «Справедливая Россия — За правду» заявляла о намерении перевести ЧВК в правовое поле в конце марта этого года. Как тогда писал в телеграм-канале Миронов, в Думу внесен очередной законопроект по этой тематике. Лидер партии подчеркивал, что «бойцы частных военных компаний помогают выполнять государственную задачу на территории Украины», а значит «должны быть формы их легализации, регулирования и помощи».

Однако РБК не удалось найти этот документ в электронной базе Думы. В июле Миронов пояснял, что законопроект находится на рассмотрении в правительстве и только после получения отзыва его будут рассматривать в парламенте.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Клишас Совет Федерации ЧВК ЧВК Вагнера
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Следствие проверит видео с казнью «бывшего заключенного из ЧВК Вагнера»
Политика
«РИА Новости» узнало о стягивании сил ЧВК Вагнера к Артемовску
Политика
Пригожин рассказал об истоках группы Вагнера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter