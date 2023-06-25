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Лавров назвал слова Зеленского о ядерной угрозе «бурным потоком сознания»

Лавров назвал слова Зеленского о ядерной угрозе «бурным потоком сознания»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» назвал слова президента Украины Владимира Зеленского про ядерную риторику Москвы «бурным потоком сознания». Ранее Зеленский заявил, что, если президент России Владимир Путин «не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности».

«Не могу комментировать эти вещи. Не имею медицинского образования», — сказал Лавров. Министр также назвал слова президента США Джо Байдена про реальность угрозы ядерного оружия «словесной эскападой», не имеющей под собой фундамента.

16 июня Путин назвал «теоретически возможным» применение ядерного оружия. Россия пойдет на такой шаг, если возникнет угроза ее территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию самого государства. Сейчас, по словам президента, «нет такой необходимости».

Он добавил, что у России больше ядерных вооружений, чем у стран НАТО.
«Они знают об этом и все время склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по сокращению. Хрен им, как говорят у нас в народе», — сказал он.

В тот же день он сообщил о том, что первые тактические ядерные заряды перемещены в Белоруссию. «Но только первые. Это первая часть. Но до конца лета, до конца года, мы эту работу выполним целиком и полностью», — подчеркивал он. Президент назвал целью передачи ядерного оружия Белоруссии элементом процесса сдерживания, «чтобы все, кто задумывается о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве».

Байден говорил, что беспокоится «о применении Путиным тактического ядерного оружия». Он назвал размещение Россией такого вооружения в Белоруссии «безответственным».
 

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Сергей Лавров Владимир Зеленский Джо Байден ядерное оружие Украина США МИД
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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