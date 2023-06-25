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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Кадыров назвал эффективными действия отправленных в Ростов бойцов

Кадыров назвал эффективными действия отправленных в Ростов чеченских бойцов
Кадыров оценил действия чеченских бойцов в городе как «крайне эффективные и продуманные». В Ростов-на-Дону отправляли командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова и командира полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиева.
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил в своем телеграм-канале бойцов из республики, направленных в Ростов-на-Дону 24 июня.

«Оцениваю их действия как крайне эффективные и продуманные. Любая самодеятельность в жилом городе могла неизбежно привести к массовым жертвам. Бойцы действовали строго в соответствии с приказом и блестяще выполнили поставленную перед ними задачу», — написал он.

В Ростов-на-Дону отправляли командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова и командира полка «Север-Ахмат» Зайнди Зингиева. Глава Чечни отметил, что их позиции в зоне военной операции «успешно удерживаются» резервными группами.

«Хвала Всевышнему Аллаху, ситуация завершилась без прямой конфронтации. Наши ребята продемонстрировали высокую боеспособность и готовность защитить Родину любой ценой по первой же команде», — подчеркнул Кадыров.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю частной военной компании и пообещал ответ в виде «марша справедливости» и похода на Москву. Минобороны назвало его обвинения не соответствующими действительности и обвинило в провокации. Против Пригожина завели дело по факту организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). На следующий день Пригожин заявил о блокировке его силами Ростова-на-Дону и контроле над военными объектами.

После этого Кадыров заявил, что чеченские бойцы «выехали в зону напряженности» и «мятеж должен быть подавлен». Глава Чечни выразил мнение, что действия Пригожина вызваны «затаенной обидой» на власти из-за неудачных сделок в Петербурге. По его словам, она достигла высшей точки, «когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок». «Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей», — говорил Кадыров.

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К вечеру субботы, 24 июня, ЧВК отказалась от похода на столицу, Пригожин сообщил, что колонны «Вагнера» уйдут в тыловые лагеря. В Кремле пояснили, что урегулировать ситуацию удалось при посредничестве белорусского президента Александра Лукашенко, который провел переговоры с Пригожиным. Дело против бизнесмена прекратят, а сам он сможет выехать в Белоруссию. В ночь на 25 июня колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону. 

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Сергей Грехов
Рамзан Кадыров Чечня Ростов-на-Дону Евгений Пригожин
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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