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Politico узнало о попытках США «успокоить» Европу из-за событий с ЧВК

Politico узнало о звонках США коллегам в Европе, чтобы «успокоить» их из-за событий с ЧВК
Власти США во время переговоров с европейскими коллегами хотели убедиться, что они будут соблюдать нейтралитет в вопросе событий с ЧВК. На Западе оценивают, как они скажутся на военных действиях; в Кремле заявляли, что никак
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Представители властей США в субботу, 24 июня, звонили своим европейским коллегам, чтобы «успокоить» их на фоне разворачивающихся в России событий с ЧВК «Вагнер», сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, США также хотели убедиться, что страны Европы будут соблюдать нейтралитет в этом вопросе и призывали собеседников «не праздновать победу».

Politico отмечает, что страны Запада оценивают последствия «марша справедливости» основателя ЧВК Евгения Пригожина для военных действий на Украине. Американские чиновники провели несколько межведомственных совещаний и пришли выводу, что произошедшее «займет внимание Кремля» и у Киева будет «беспрецедентная возможность» для продвижения в ходе контрнаступления. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что события «ни в коем случае» не скажутся на ходе боевых действий и они будут продолжаться. Украинское Минобороны 24 июня сообщило о наступательных действиях на четырех направлениях, российское ведомство назвало их безуспешными.

Президент США Джо Байден обсуждал ситуацию с французским лидером Эмманюэлем Макроном, премьером Британии Риши Сунаком и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщили в Белом доме. Как передает Politico, Госсекретарь США Энтони Блинкен общался с коллегами в G7 и Евросоюзе, а также поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как пишет Politico, позднее глава Пентагона Ллойд Остин намерен побеседовать с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

США и другие страны Запада не хотят занимать чью-либо сторону в споре ЧВК с российскими властями. The Wall Street Journal написала ранее, что США собирались 27 июня объявить о новых санкциях против частной военной компании, но передумали из опасений, что их действия будут выглядеть как поддержка российского руководства.

Пригожин утром 24 июня объявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, собираются «идти на Москву» и требуют «выдать» им главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. За несколько часов до этого он обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев, что в Минобороны опровергли и назвали провокацией. Против бизнесмена завели дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

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Урегулировать ситуацию удалось к вечеру: как сообщили в Минске, президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день вел с Пригожиным переговоры, в результате сторонам удалось достичь договоренности «с гарантиями безопасности» для бойцов ЧВК. Пригожин заявил, что вагнеровцы прекратили движение в сторону столицы, развернулись и направились в тыловые лагеря. Позднее они освободили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и покинули город. В Кремле сообщили, что уголовное дело против бизнесмена прекратят и он сможет выехать в Белоруссию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Европа США ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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