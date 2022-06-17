«Азот» после «Азовстали»: повторится ли сценарий с осадой в Северодонецке

Бои за Северодонецк, крупный узел химической промышленности Украины, идут с середины марта. Закрепившиеся на химкомбинате «Азот» ВСУ оказывают сопротивление. Луганские власти говорят о повторении сценария осады «Азовстали»

В четверг, 16 июня, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что войска ЛНР контролируют почти всю территорию крупного регионального центра Северодонецк, кроме химического комбината «Азот». По его словам, сейчас там находятся от 1 тыс. до 1,5 тыс. украинских военных. Чем осложнено взятие комбината и какова его роль в установлении контроля над Донбассом — в материале РБК.

Как шли бои за Северодонецк

О том, что на улицах Северодонецка идут бои, Минобороны России впервые сообщило 16 марта. «Войска Луганской народной республики ведут наступление на позиции украинских сил, ведется бой в городской черте на востоке, северо-западе и северо-востоке Северодонецка», — информировало ведомство.

Город расположен на левом берегу реки Северский Донец, его территория составляет 58 кв. км. Из них 20 кв. км — под жилой застройкой и еще 20 кв. км — под промышленными объектами, остальное занимают леса. Население города перед началом спецоперации составляло чуть более 100 тыс. человек. Северодонецк является крупным узлом химической промышленности Украины, в нем более десяти предприятий химической промышленности, и в частности «Северодонецкий Азот», который является крупнейшим химическим предприятием в стране.

Судя по сообщениям российских военных, боевые действия за город вошли в активную фазу в начале мая. В частности, 4 и 5 мая официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отчитался, что в районе Северодонецка уничтожены беспилотные летательные аппараты. 6 мая начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев доложил, что украинские военные разместили тяжелое вооружение на территории предприятия «Азот» и в качестве «живого щита» в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей.

Мизинцев также сообщил, что там заминированы емкости с химически опасными веществами для их немедленного подрыва в случае вынужденного оставления украинскими силами позиций. Это приведет к химическому заражению воздуха, местности и водоисточников, предупредил генерал. «При этом особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является основной водной артерией и источником питьевой воды для Восточной Украины и республик Донбасса», — подчеркнул он. В марте компания Group DF, владелец «Северодонецкого Азота», заявляла, что комбинат остановил производство и химическое предприятие не опасно для жителей города.

9 мая Конашенков отчитался, что российскими средствами ПВО над Северодонецком сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, а 13 мая — еще несколько беспилотников. На следующий день Мизинцев доложил, что в жилых домах города и медицинском диспансере украинские военные оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что группировки Вооруженных сил России совместно с подразделениями Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Спустя почти три недели Шойгу отчитался, что в ходе спецоперации «освобождено 97% территории» ЛНР. Среди крупных городов, которые еще не перешли под полный контроль, он назвал Северодонецк и Лисичанск.

Почему важен «Азот»

В начале и середине июня Мизинцев говорил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), «понеся критические потери в ходе боев за Северодонецк», отступают в направлении Лисичанска. При этом они, покинув жилые кварталы, закрепились на территории «Азота», где также находятся сотни мирных граждан, рассказывал генерал. По его словам, Киев просил открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей в подконтрольный ему Лисичанск. Но 13 июня был взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, а потому проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным, сообщил Мизинцев. В связи с этим 15 июня Россия открыла коридор в город Сватово Луганской народной республики, но эвакуация не состоялась.

Существующая более 70 лет под разными наименованиями компания «Северодонецкое объединение Азот» — крупнейшее химическое производство не только Украины, но и Европы. С 2011 года предприятие входит в группу OSTCHEM, указано на официальном сайте компании. OSTCHEM является ключевым направлением бизнеса Group DF украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. «Азот» — единственное предприятие в составе группы, выпускающее уксусную кислоту, метанол и винилацетат. Химкомбинат является крупнейшим работодателем в регионе, говорится на сайте OSTCHEM. До начала российской спецоперации там работали 6700 человек, компания поставляла свою продукцию в 129 стран. Продукция завода включает в себя газы, кислоты, азотные удобрения, органическое производство, полимеры и др.

Территория «Азота», судя по спутниковым снимкам, которые есть в открытом доступе, занимает почти половину города. Комбинат был построен в советское время, на его территории большие подземные цеха и бункеры, построенные на случай технических катастроф или ядерной войны, которые выдерживают мощные авиаудары, рассказал РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

Почему «Азот» пока не удается взять

По информации «РИА Новости», на заводе помимо украинских военных и мирных жителей также находятся иностранные наемники.

«Жилые кварталы и районы освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода «Азот», промзона пока что не под контролем подразделений ЛНР», — сказал 16 июня Пасечник.

Он добавил, что луганские подразделения зашли на территорию завода, но вытеснить оттуда украинские формирования пока не получается. 12 июня в народном совете Луганской народной республики заявили, что не планируют брать завод штурмом. А 16 июня глава МИД Луганской народной республики Владислав Дейнего предложил при взятии завода «Азот» использовать опыт осады «Азовстали» в Мариуполе. «Я думаю, мы с вами видели хороший пример на «Азовстали», как это было сделано, с минимальной опасностью и минимальными потерями», — сказал Дейнего.

Как брали «Азовсталь» Металлургический комбинат «Азовсталь», площадь которого составляет 11 кв. км, был главным очагом сопротивления украинских военных в Мариуполе. Сообщалось, что под «Азовсталью» сооружены глубокие подземные лабиринты, в подвалы может заехать грузовик, а бетонные перекрытия в некоторых местах толщиной 3 м. В марте и апреле армии ЛНР и ДНР при поддержке российских военных несколько раз пытались брать завод штурмом, но затем по распоряжению президента России Владимира Путина от этого плана отказались и перешли к осаде предприятия. «Это тот случай, когда мы должны думать — мы всегда должны думать, но в данном случае тем более — о сохранении жизней и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы», — пояснил Путин. 20 мая завод «Азовсталь» перешел под полный контроль российских военных. По данным Минобороны, при этом в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) и военнослужащих ВСУ.

Взятие штурмом такого предприятия, как «Азот», приведет к значительным людским потерям, поясняет Мураховский. «Взятие «Азота» еще не означает установления полного контроля над ЛНР. Остается также город Лисичанск, где много заводов с подземными сооружениями, их будет сложно брать, особенно если там будет гражданское население», — подчеркивает эксперт. По его словам, взятие Северодонецка означает «только выходы на подступы к Лисичанску — и больше ничего».

Северодонецк, Лисичанск и Рубежное (с 12 мая под контролем России) образуют треугольник украинской химической промышленности, где сконцентрированы более 30 ключевых предприятий отрасли. Наиболее крупные из них помимо «Азота» — это «Укрхимэнерго», Северодонецкий ОРГХИМ, «Химпоставщик «Энергохиммаш», НПП «Заря», Северодонецкий химико-металлургический завод, Северодонецкий завод жидких химических удобрений «Новоферт», ГПХЗ «Химический завод «Южный», химическая компания «Бензол».

До полного взятия Донбасса еще далеко, считает Мураховский. «Гораздо опаснее Северодонецка или Лисичанска Авдеевка, потому что имеется возможность проводить массированные обстрелы Донецка», — предупреждает эксперт. Помимо Авдеевки на территории Донецкой области российским военным и силам ЛНР и ДНР еще предстоят бои за Краматорск и Славянск.