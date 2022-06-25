Правительство одобрило проект соглашения с Сербией о безопасности полетов

Проект предусматривает упрощение признания сертификатов летной годности и испытаний авиационной техники, а также иных одобрительных документов и результатов технического надзора воздушных судов

Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Правительство одобрило соглашение между Россией и Сербией о повышении безопасности полетов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить представленный Минтрансом России, согласованный с МИДом России и Минпромторгом России и предварительно проработанный с сербской стороной проект Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Сербия о повышенной безопасности полетов», — сказано в документе.

В частности, стороны упрощают признание:

одобрений летной годности и испытаний авиационной техники;

квалификационной оценки летных тренажеров;

одобрительных документов и результатов технического надзора за воздушными судами.

Правительство поручило Росавиации провести с сербской стороной переговоры и по достижении договоренности подписать соответствующее соглашение.

С начала российской военной операции на Украине западные страны ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, которые затронули в том числе и авиаперевозки. Так, для полетов российских авиакомпаний было закрыто воздушное пространство ЕС, США и ряда других стран. Более 20 российских перевозчиков внесены в так называемый черный список ЕС. Авиационные власти Бермуд и Ирландии приостановили сертификаты летной годности самолетов российских компаний, а Федеральное авиационное управление США понизило рейтинг безопасности полетов для авиакомпаний России, посчитав, что Росавиация не соответствует нормам безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO).

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Кроме того, западные лизингодатели начали задерживать иностранные самолеты российских авиакомпаний за границей из-за введенных санкций. 22 марта российский Минтранс сообщил о потерянных из-за арестов 78 самолетах из 1367.

Для того чтобы сохранить гражданскую авиацию, российские власти решили принудительно, без разрешения собственников перерегистрировать иностранные самолеты в России. В результате, по данным Росавиации на 15 июня, в российский реестр с начала 2022 года были переведены более 600 самолетов, преимущественно производства Airbus и Boeing.

Ранее РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердил официальный представитель организации Энтони Филбин, сообщил, что у ICAO есть опасения, касающиеся двойной регистрации российских самолетов: из-за нее возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом. В бюллетене ICAO указано, что если российские власти не решат эту проблему к 14 сентября, то информация о «существенных опасениях» станет общедоступной, а на сайте, где публикуются результаты аудитов безопасности полетов, напротив России появится «красный флажок» — это инструмент «коллективного информирования других стран», которые могут сами решать, что делать с этой информацией. Сейчас проблемы с обеспечением безопасности полетов официально декларированы в Эритрее и Бутане.

В ответ в Минтрансе заявили, что не подтверждают опасения ICAO о безопасности полетов в России. В министерстве отметили, что техобслуживанием самолетов продолжают заниматься те же специалисты с использованием тех же инструментов, что и прежде, «российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности».