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Война санкций ,  
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Минтранс не подтвердил опасения ICAO об авиабезопасности в России

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Министерство транспорта не подтверждает опасений Международной организации гражданской авиации (ICAO) о безопасности полетов в России, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердил официальный представитель организации Энтони Филбин, сообщил, что у ICAO есть опасения, касающиеся двойной регистрации российских самолетов: из-за нее возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом. В бюллетене ICAO указано, что, если российские власти не решат эту проблему в 14 сентября, информация о «существенных опасениях» станет общедоступной. Сейчас проблемы с обеспечением безопасности полетов официальной декларированы в Эритрее и Бутане.

В Росавиации отвергли любую озабоченность о безопасности полетов российских воздушных судов и заявили, что доказательства несоответствия самолетов требованиям ICAO отсутствуют.

ICAO заявила о «существенных опасениях» в сфере авиабезопасности России
Бизнес
Фото:Natalie Behring / Getty Images

Материал дополняется.

Авторы
Евгения Воропаева Евгения Воропаева

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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