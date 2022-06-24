Минтранс не подтвердил опасения ICAO об авиабезопасности в России

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Министерство транспорта не подтверждает опасений Международной организации гражданской авиации (ICAO) о безопасности полетов в России, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердил официальный представитель организации Энтони Филбин, сообщил, что у ICAO есть опасения, касающиеся двойной регистрации российских самолетов: из-за нее возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом. В бюллетене ICAO указано, что, если российские власти не решат эту проблему в 14 сентября, информация о «существенных опасениях» станет общедоступной. Сейчас проблемы с обеспечением безопасности полетов официальной декларированы в Эритрее и Бутане.

В Росавиации отвергли любую озабоченность о безопасности полетов российских воздушных судов и заявили, что доказательства несоответствия самолетов требованиям ICAO отсутствуют.

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