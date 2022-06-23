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Война санкций ,  

ICAO заявила о «существенных опасениях» в сфере авиабезопасности России

Международная авиационная организация заявила о проблемах с безопасностью полетов в России
Международная организация гражданской авиации заявила о наличии опасений, связанных с обеспечением безопасности полетов в России. В Росавиации отвергли любую озабоченность в отношении безопасности полетов
Фото: Natalie Behring / Getty Images
Фото: Natalie Behring / Getty Images

Международная организация гражданской авиации (ICAO) утверждает, что в России налицо существенная и до сих не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Об этом говорится в закрытом бюллетене организации от 15 июня. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердил официальный представитель ICAO Энтони Филбин.

Речь идет о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.

Если к 14 сентября российские власти не разберутся с этой проблемой, информация о «существенных опасениях в области безопасности» станет общедоступной, следует из текста бюллетеня ICAO. Тогда Россия присоединится к Эритрее и Бутану, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.

ICAO — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности. СССР присоединился к Чикагской конвенции и вступил в ICAO в 1970 году, а Россия стала его правопреемником в том числе по этому соглашению. «Российская Федерация последовательно поддерживает и одобряет политику, проводимую ICAO по всем направлениям деятельности организации», — отмечала пресс-служба Росавиации в ноябре 2020 года.

Какие вопросы возникли у ICAO

Опасения ICAO связаны с нарушением ст. 18 Чикагской конвенции, говорит Филбин. Она гласит, что воздушное судно не может быть законно зарегистрировано более чем в одном государстве. Двойная регистрация влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности.

«Страна регистрации выдает так называемую радиолицензию, разрешая использование определенных частот различному оборудованию воздушного судна», — пояснил РБК специалист, занимающийся вопросами сертификации авиатехники и пожелавший сохранить анонимность. При этом, пояснил он, в прошивке аварийного радиомаяка самолета (ELT) записывается в том числе регистрационный номер воздушного судна.

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Российские авиакомпании стали активно регистрировать западные самолеты в национальном реестре из-за международных санкций, введенных в ответ на начало военной спецоперации на Украине. В частности, санкции запрещают операционный лизинг самолетов в интересах российских перевозчиков. Поэтому в одностороннем порядке были расторгнуты договоры лизинга более 700 иностранных самолетов, сообщала Росавиации. За рубежом на 22 марта были арестованы 78 самолетов, говорил министр транспорта Виталий Савельев.

Минтранс сообщил о потере 78 самолетов из-за санкций
Бизнес
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Кроме того, для полетов российских авиакомпаний были закрыты воздушные пространства ЕС, США и ряда других стран. Более 20 российских перевозчиков внесены в так называемый черный список ЕС. Авиационные власти Бермуд и Ирландии приостановили сертификаты летной годности самолетов российских компаний, а Федеральное авиационное управление США понизило рейтинг безопасности полетов для авиакомпаний России, посчитав, что Росавиация не соответствует нормам безопасности ICAO.

Для того чтобы сохранить гражданскую авиацию, российские власти решили принудительно, без разрешения собственников, перерегистрировать иностранные самолеты в России. Выступая в Совете Федерации, Савельев говорил о попытках договориться с лизинговыми компаниями, но те «не хотят вступать в переговоры». «Тем не менее мы надежды не теряем, но [самолеты] не отдаем. Потому что отдать — это значит оставить себя без авиации», — подчеркивал он. «Они (самолеты. — РБК) не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят [из России] в силу того, что мы забрали чужую собственность», — добавил министр, отвечая на вопрос одного из сенаторов.

В результате, по данным Росавиации на 15 июня, в российский реестр с начала 2022 года были переведены более 600 самолетов, преимущественно производства Airbus и Boeing. Но, по информации бермудских авиавластей, такое же число самолетов российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», S7 и «Победу», до сих пор зарегистрированы на Бермудах. Из-за такой двойной регистрации у нескольких компаний, к примеру IFly и «Авиастар-ТУ», возникли проблемы с рейсами в Китай. Источник РБК в одной из них отмечал, что перевозчики не смогли документально подтвердить, что импортные самолеты официально сняты с регистрации за рубежом. Поэтому китайские власти, соблюдая международное законодательство в области авиации, отказали в полетах на таких самолетах.

Как на это реагируют российские авиавласти

Представитель Росавиации сказал РБК, что позиция ведомства содержится в заявлении от 27 апреля и с тех пор не менялась. Тогда пресс-служба агентства сообщала, что ради достижения конкретных политических целей «недружественными странами» приняты решения, ставящие систему мировых воздушных сообщений, основанную на положениях Чикагской конвенции, под угрозу фрагментации и разрушения. В Росавиации также отвергли любую озабоченность в отношении безопасности полетов российских воздушных судов и заявили об отсутствии фактических доказательств несоответствия самолетов требованиям ICAO.

Рекомендации ICAO игнорировать нельзя, считает президент международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Валерий Шелковников. «Еще министр гражданской авиации СССР Борис Бугаев говорил, что надо соблюдать стандарты и рекомендации ICAO — они написаны мировой кровью. Стандарты и рекомендации ICAO умнее нас всех. Потому что эти правила формирует мировая [авиационная] общественность».

МАК зафиксировал рост числа авиакатастроф в России в 2021 году
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Чикагской конвенцией предусмотрено несколько вариантов последующего развития событий, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Самый мягкий — это указание стране на факты нарушения и настоятельные предложения их устранить. Самая суровая мера — это исключение государства из ICAO. Исключение предполагает, что к представителям авиаотрасли конкретной страны более не применяется режим благоприятствования. «Из-за этого могут последовать проблемы при взаимодействии со службами навигации, техническим обслуживанием судов и даже их пропуском в воздушное пространство и аэропорты стран — членов конвенции», — объясняет Горбунов. Но с учетом того что значительная часть авиапарка российских перевозчиков сейчас не покидает Россию, эффект от этого будет незначительным, оговаривается эксперт.

Если до середины сентября проблема не будет устранена, на сайте ICAO, где публикуются результаты аудитов безопасности полетов, напротив России появится «красный флажок», говорит Филбин. «Красные флажки» используются для коллективного информирования других стран, а не для того, чтобы наказывать или угрожать государствам, получающим их», — подчеркивает он. Решение, что делать с этой информацией, остается на усмотрения каждого отдельного государства.

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, «Аэрофлота», S7 и других крупнейших авиакомпаний.

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Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
ICAO безопасность полетов авиация Росавиация

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