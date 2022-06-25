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Политика ,  
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Рогозин сообщил о начале серийного производства «Сарматов»

«Роскосмос» уже начал серийное производство ракетного комплекса «Сармат», до конца этого года первый полк должен встать на боевое дежурство в Красноярском крае, рассказал глава госкорпорации
Сармат
Сармат (Фото: Минобороны РФ)

Серийное производство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» уже началось, до конца этого года первый полк встанет на боевое дежурство в Ужуре в Красноярском крае, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24». Видео опубликовано в Telegram-канале Рогозина.

По его словам, в ходе вторых летных испытаний российские военные повысят требования к баллистической ракете. 

«Мы абсолютно в графике, мы сейчас готовимся ко второму летно-конструкторскому испытанию «Сармата», где будут повышены требования к этой машине в определенных, согласованных с нашим заказчиком — Минобороны — моментах», — рассказал глава госкорпорации.

Рогозин назвал сроки поставок баллистических ракет «Сармат» в войска
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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты &laquo;Сармат&raquo;

Минобороны называло «Сармат» «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей», которая может преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Вес ракеты превышает 200 т, дальность стрельбы — 18 тыс. км.

Проект ракеты президент Владимир Путин представил в 2018 году. Тогда же, в 2018 году, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) заявляли, что ракету поставят на вооружение в 2021 году. Но в декабре прошлого года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что первый полк комплекса «Сармат» планируется поставить на боевое дежурство к концу 2022 года. 

В апреле Минобороны сообщило о первом пуске «Сармата» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Ракета успешно достигла полигона на Камчатке, ее расчетные характеристики были подтверждены на всех этапах полета.

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Саммари

Как указывал Каракаев, МБР способна летать через Северный и Южный полюса и по другим траекториям, в том числе возможен ее вывод в космическое пространство. Он отмечал, что в ближайшие десятилетия «вряд ли возможно» создать средства для перехвата российской ракеты.

Авторы
Теги
Полина Мартынова
Сармат

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