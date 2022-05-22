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Рогозин сообщил о планах поставить на боевое дежурство 50 ракет «Сармат»

Рогозин показал воронку от «Сармата» и рассказал, сколько ракет будут на боевом дежурстве
Рогозин показал в Telegam видео с камчатского полигона после удара блока «Сармат» и пообещал оставлять «большие», «глубокие и очень радиоактивные» воронки. Ранее он говорил, что ракеты поставят армии осенью
Ракетный комплекс &laquo;Сармат&raquo;
Ракетный комплекс «Сармат» (Фото: Минобороны РФ)

В ближайшее время Россия поставит на боевое дежурство 50 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», сообщил в Telegram глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Он прикрепил к посту видео с Камчатского ракетного полигона, на котором изображена воронка от попадания учебного блока ракеты.

«Таких «Сарматов» у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», — написал он, пообещав оставить в подконтрольных противнику местах попадания «большие», «очень глубокие и радиоактивные» воронки.

Рогозин назвал сроки поставок баллистических ракет «Сармат» в войска
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Пуск межконтинентальной баллистической ракеты &laquo;Сармат&raquo;

Ракеты «Сармат» в конце апреля успешно испытало российское Минобороны, за пуском с космодрома Плесецк в Архангельской области наблюдал президент Владимир Путин.

Ракетный комплекс должен заменить другой комплекс под названием «Воевода» с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, который сейчас стоит на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения. Накануне глава «Роскосмоса» сообщил, что ракеты «Сармат» поставят на вооружение Российской армии в конце осени.

Говоря о характеристиках новых ракет, Рогозин подчеркивал, что один подобный снаряд может уничтожить половину берега «непонравившегося» континента. Технические возможности «Сармата» «позволяют ему стать гораздо более неуязвимым по отношению к противоракетной обороне США», заверял он.

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Теги
Татьяна Зыкина
Дмитрий Рогозин Роскосмос ракеты боевое дежурство
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Рогозин назвал сроки поставок баллистических ракет «Сармат» в войска
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