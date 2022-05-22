Рогозин сообщил о планах поставить на боевое дежурство 50 ракет «Сармат»
В ближайшее время Россия поставит на боевое дежурство 50 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», сообщил в Telegram глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Он прикрепил к посту видео с Камчатского ракетного полигона, на котором изображена воронка от попадания учебного блока ракеты.
«Таких «Сарматов» у нас скоро встанет на боевое дежурство почти полсотни», — написал он, пообещав оставить в подконтрольных противнику местах попадания «большие», «очень глубокие и радиоактивные» воронки.
Ракеты «Сармат» в конце апреля успешно испытало российское Минобороны, за пуском с космодрома Плесецк в Архангельской области наблюдал президент Владимир Путин.
Ракетный комплекс должен заменить другой комплекс под названием «Воевода» с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, который сейчас стоит на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения. Накануне глава «Роскосмоса» сообщил, что ракеты «Сармат» поставят на вооружение Российской армии в конце осени.
Говоря о характеристиках новых ракет, Рогозин подчеркивал, что один подобный снаряд может уничтожить половину берега «непонравившегося» континента. Технические возможности «Сармата» «позволяют ему стать гораздо более неуязвимым по отношению к противоракетной обороне США», заверял он.
В Пентагоне сочли, что пуски ракет «Сармат» не угрожают Соединенным Штатам.