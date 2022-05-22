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Командующий РВСН России раскрыл технические характеристики «Сармата»

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» способна летать через Северный и Южный полюс и по другим траекториям. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев.

«За счет энерговооруженности нового ракетного комплекса траектория имеет возможность меняться. От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — сказал он.

По словам Каракаева, в ближайшие десятилетия «вряд ли возможно» создать средства для перехвата российской ракеты.

Рогозин назвал сроки поставок баллистических ракет «Сармат» в войска
Политика
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты &laquo;Сармат&raquo;

20 апреля Министерство обороны России сообщило об успешном запуске межконтинентальной балистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Этот ракетный комплекс заменит комплекс «Воевода» с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которым в настоящее время вооружены российские ракетные войска стратегического назначения. За испытательным пуском по видеосвязи наблюдал президент Владимир Путин.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что поставки «Сарматов» в войска начнутся уже осенью.Он отмечал, что лишь одна такая ракета способна уничтожить половину берега «непонравившегося» континента. Технические возможности «Сармата» «позволяют ему стать гораздо более неуязвимым по отношению к противоракетной обороне США», утверждал глава госкорпорации.

В то же время в Пентагоне не увидели в испытаниях МБР «Сармат» угрозы для Соединенных Штатов.

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