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Рогозин назвал сроки поставок баллистических ракет «Сармат» в войска

МБР «Сармат» поступит на вооружение российской армии в конце осени, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В апреле Минобороны отчиталось об успешных испытаниях
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты &laquo;Сармат&raquo;
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» (Фото: Минобороны РФ)

Серийные поставки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» в войска планируется начать к концу осени. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года. Действительно, мощь «Сармата» — она огромная, другое дело, что будем надеяться, что нам не придется его применять», — сказал он.

Рогозин рассказал, что способна уничтожить ракета «Сармат»
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МБР &laquo;Сармат&raquo;, архивное фото

20 апреля Министерство обороны России рапортовало об успешном запуске ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Этот ракетный комплекс заменит комплекс «Воевода» с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которым в настоящее время вооружены российские ракетные войска стратегического назначения. За испытательным пуском по видеосвязи наблюдал президент Владимир Путин.

Рогозин, комментируя боевые характеристики «Сармата», заявил, что лишь одна такая ракета способна уничтожить половину берега «непонравившегося» континента. Технические возможности «Сармата» «позволяют ему стать гораздо более неуязвимым по отношению к противоракетной обороне США», утверждал глава «Роскосмоса».

В то же время в Пентагоне не увидели в испытаниях МБР «Сармат» угрозы для Соединенных Штатов.

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Дмитрий Рогозин Роскосмос Минобороны баллистическая ракета
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