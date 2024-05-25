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Военная операция на Украине ,  
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На Украине назвали количество заключенных, желающих вступить в ВСУ

Министр Малюська: свыше 4 тыс. заключенных подали заявление на службу в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Спустя неделю после принятия на Украине закона, позволяющего освобождать по УДО осужденных за нетяжкие преступления для их последующей мобилизации в зону конфликта, с соответствующим заявлением обратились 4,3 тыс. заключенных, рассказал в интервью The New York Times (NYT) министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, 350 заключенных уже были освобождены в соответствии в принятым законом. Всего в рамках инициативы власти планируют завербовать до 20 тыс. заключенных, включая тех, кто отбывает предварительное заключение, уточнил министр.

«Страна.ua» ранее усомнилась в возможности мобилизовать до 20 тыс. украинских заключенных, напомнив, что в тюрьмах по всей стране находятся всего 28 тыс. человек, включая мужчин и женщин. При этом опрос, проведенный ранее «Страной», показал, что готовых отправиться на фронт добровольно очень мало.

Источники издания в пенитенциарной системе не исключили, что набор заключенных на зонах не будет добровольным. По данным издания, в лучшем случае властям удастся мобилизовать около 5 тыс. человек.

Офицеры ВСУ в разговоре со «Страной» указали, что бывших заключенных планируют использовать в специальных отрядах на тяжелых участках не передовой. Они также считают, что у командиров должно быть право на очень жесткие меры по поддержанию дисциплины, «иначе будет больше проблем, чем пользы».

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет освобождать по УДО осужденных за нетяжкие преступления для их последующей мобилизации.

Документ предполагает и установление уголовной ответственности за уклонение от прохождения контрактной службы для освобожденных в связи с этим по УДО. Над заключенными в течении года будет действовать административный надзор, им также нельзя будет покидать место дислокации без разрешения командира.

Материал дополняется.

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