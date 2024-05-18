В Раде предложили освободить заключенных на подконтрольных России землях

Депутаты Рады предложили освободить осужденных, которые отбывают или должны отбывать наказание в тюрьмах на подконтрольных России территориях. Мера не коснется осужденных пожизненно или за преступления против нацбезопасности

Депутаты Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» внесли законопроект об освобождении заключенных, отбывающих наказание в тюрьмах, которые находятся на территориях, подконтрольных России. В числе авторов инициативы — председатель комитета Рады по правоохранительной деятельности и его заместитель Максим Павлюк.

Проектом предлагается внести ряд изменений в Уголовный кодекс Украины, в частности, добавить новую норму, по которой осужденные лица, «не отбывшие в установленном законом порядке назначенное приговором суда наказание» из-за перехода под контроль России отдельных территорий освобождаются от дальнейшего отбывания этого наказания.

Среди обоснований инициативы отмечается то, что суды не имеют доступа к документам, которые находятся на подконтрольных России территориях, в частности, для вынесения или пересмотра решений о наказании. В пояснительной записке не говорится, как конкретно предлагается освободить заключенных на территориях, подконтрольных Москве.

Норма не будет распространяться на осужденных к пожизненному лишению свободы, а также осужденных за преступления против национальной безопасности Украины или пытки.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет условно-досрочно освобождать осужденных за нетяжкие преступления для подписания контракта и отправки в зону боевых действий. Мера не распространяется на осужденных за преступления против нацбезопасности Украины, терроризм, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, ДТ со смертельным исходом под воздействием алкоголя или наркотиков, особо тяжкие преступления.

Закон предусматривает обязательное согласие на службу со стороны не только самих осужденных, но и командиров частей, где будут созданы отдельные спецподразделения для совершивших преступления. Возможность УДО после согласования сторон будет рассматривать суд.

Кроме того, 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, в частности, теперь на Украине существует только две категории пригодности к военной службе: «годен» и «не годен». Признанные «ограниченно годными» должны пройти медкомиссию для уточнения категории. Также отменяется бронь для части чиновников.

На Украине с начала российской военной операции действует всеобщая мобилизация и военное положение, их неоднократно продлевали, последний раз — до 11 августа.