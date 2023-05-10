В Швейцарии допустили передачу активов российского ЦБ Украине

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В Швейцарии назвали возможным использование замороженных активов российского Центрального банка для восстановления Украины. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

«Теоретически это возможно», — сказал он. Майенфиш также отметил, что дискуссии на эту тему продолжаются и «на данный момент ничего не решено». Пресс-секретарь добавил, что «юридических оснований» для передачи активов пока нет.

Власти Швейцарии в декабре 2022 года сообщили, что с февраля 2022-го заморозили российские активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков, или около $7,95 млрд.

В апреле этого года два адвоката из Швейцарии, работающих с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе сообщили РБК, что банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл заморозку активов россиян попранием основ мировой экономики. «Мы все эти блокировки не воспринимаем и считаем не чем иным, как попранием международного права и посягательством на государственную и частную собственность», — говорил Песков.