Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Антонов увидел вред для США от их санкций против России Политика, 02:58
«Союз» подал иск к Навальному после видео о генеральном конструкторе Политика, 02:49
Генерал ВСУ сообщил о тренировках по форсированию Днепра Политика, 02:18
Захарова назвала слова Шольца о геноциде в Донбассе самой большой ошибкой Политика, 01:55
США обязали американцев отчитаться об активах Банка России Экономика, 01:38
В Киеве прогремели взрывы Политика, 01:19
В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Мариуполя дальнобойными ракетами Политика, 01:15
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Из Google Play пропало приложение 2ГИС Технологии и медиа, 00:58
Президенту Грузии разрешили поехать в ЕС Политика, 00:46
Мэр Энергодара заявил об обстреле ВСУ дороги на въезде в город Политика, 00:42
Санду назвала невыгодным для Молдавии сотрудничество с СНГ Политика, 00:17
Новый социализм. Почему европейские компании эффективнее американских Pro, 00:01
Главное дерби России и гонка за серебро. Основные интриги тура РПЛ Спорт, 00:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19 мая, 23:35
Экономика ,  
0 

США обязали американцев отчитаться об активах Банка России

США обязали американские организации отчитаться о наличии активов российских ЦБ и Минфина
В новом пакете санкций США ввели обязательство для американских лиц отчитываться о наличии у них активов ЦБ и Минфина России. Ранее такое требование ввел ЕС. Также введен запрет на оказание России архитектурных и инженерных услуг
Здание Банка России
Здание Банка России (Фото: РБК)

Министерство финансов США в рамках нового пакета санкций против России, объявленного 19 мая, установило обязательство для американских лиц отчитываться о наличии в их распоряжении активов Банка России, Фонда национального благосостояния (ФНБ) или Минфина России. Первый такой отчет они должны подать к 18 июня 2023 года, а затем отчитываться ежегодно до 30 июня.

В конце февраля 2022 года страны G7 приняли беспрецедентное решение — «парализовать» активы российского Центробанка в их юрисдикциях. Фактически это означало заморозку активов ЦБ, которые хранились на счетах в центральных банках стран еврозоны, США, Великобритании, Канады, в коммерческих банках этих стран или у других провайдеров финансовых услуг, таких как банки-кастодианы. Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что оказались заморожены резервы России в эквиваленте $300 млрд.

Однако в отличие от блокировки активов лиц, внесенных США в санкционный список SDN, когда американские финансовые институты обязаны отчитаться о заблокированных активах, в случае с ЦБ/ФНБ/Минфином, с которыми были запрещены любые транзакции, такой обязанности у американских операторов не возникало.

Теперь в свой отчет американские операторы должны включить информацию о наименовании и адресе лица, которое держит активы Банка России, ФНБ или Минфина России, дате, когда эти активы перешли под их управление или хранение, типе активов и их точном местонахождении, фактической или оценочной стоимости этих активов по состоянию на 31 мая.

Европейские власти признавали, что точно не знают, какие операторы держат эти активы: в десятом пакете санкций против России Совет ЕС как раз включил обязательство для банков отчитаться о возможных активах Банка России, которые находятся в их распоряжении. В ноябре 2022 года Еврокомиссия призвала использовать замороженные в Европе резервы Банка России для восстановления Украины, и тогда же Брюссель представил на рассмотрение стран ЕС варианты создания специальной структуры, которая могла бы управлять замороженными резервами. В марте 2023 года европейское издание Politico написало, что Еврокомиссия оценивает замороженные в ЕС валютные активы российского ЦБ примерно в €210 млрд, а инвестирование их в ликвидные инструменты с высоким рейтингом могло бы принести доход из расчета 2,6% в год.

«В долгосрочной перспективе, когда санкции будут сняты, активы Центробанка нужно будет вернуть. Это может быть привязано к мирному соглашению, в результате которого Украина получит компенсацию за тот ущерб, который она потерпела», — также писала Еврокомиссия в ноябре.

Санкции против инженерных и архитектурных услуг

США в новом пакете также в очередной раз расширили перечень отраслей российской экономики, против конкретных участников которых могут вводиться (но не обязательно будут введены) блокирующие санкции. Теперь это архитектурная, инженерная, строительная, обрабатывающая и транспортная отрасли. Ранее к таким отраслям были отнесены квантовые вычисления, бухгалтерские услуги и управленческий консалтинг, авиакосмическая промышленность, судоходство, электроника, финансовые услуги, технологический и оборонный сектора, сектор металлов и горной добычи. За принадлежность к сектору обрабатывающей промышленности Минфин США внес в санкционный список SDN компанию «Уралмаш Нефтегазовое оборудование холдинг», указано в пресс-релизе министерства.

Читайте на РБК Pro
«Я как собака Павлова»: почему Стивен Кинг никогда не меняет режим дня
Как не превысить бюджет на IT-проект и не сорвать сроки
Криптовалюту могут признать ценной бумагой. Каковы риски
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines

Кроме того, США запретили экспорт в Россию или оказание американскими лицами российским лицам архитектурных и инженерных услуг. Запрет не касается случаев оказания соответствующих услуг для российских дочерних компаний американских корпораций, а также в интересах продажи российских бизнесов иностранцами. По данным Банка России, в 2021 году Россия импортировала из США услуг в области архитектуры, инженерных услуг и услуг в технических областях на сумму $181 млн.

Всего Минфин США 19 мая ввел санкции против 22 физических лиц и 104 организаций, связанных с Россией и 20 странами или юрисдикциями, которые, по данным американских властей, использовались для обхода санкций (включая Лихтенштейн, Индию, Нидерланды, Польшу, Финляндию). В частности, в санкционный список добавлены более 30 российских компаний, которые импортируют или производят электронные компоненты, полупроводники или микроэлектронику.

Среди крупнейших компаний, против которых США ввели санкции, — ведущий производитель золота в России ПАО «Полюс» и АО «Полиметалл» — российская холдинговая структура джерсийской Polymetal International. Минфин США подчеркнул, что блокирующие санкции в отношении «Полиметалла» касаются только ее и любых компаний, в которых она владеет 50% и более, но не затрагивают компанию Polymetal International PLC (остров Джерси). Polymetal International не контролируется подсанкционными лицами, также указало ведомство, соответственно американские лица вправе вести дела с Polymetal International. 

Polymetal International планирует провести редомициляцию в Казахстан, а также готовится завершить разделение российских и казахстанских активов во втором полугодии 2024 года.

Авторы
Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
американские санкции США Банк России Минфин
Материалы по теме
США ввели санкции против российских геологических вузов и НИИ
Политика
Канада ввела санкции против Генпрокуратуры и Минпросвещения России
Политика
США ввели санкции против «Полюса», Кравцова и Абрамченко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter