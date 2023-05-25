Путин и Токаев назвали Армению главным бенефициаром развития ЕАЭС

Президенты Казахстана и России указали на самый высокий среди стран ЕАЭС рост экономики в Армении — более 12%, и назвали страну главным бенефициаром развития объединения

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Армения является главным бенефициаром взаимодействия внутри Евразийского экономического союза, заявил президент России Владимир Путин на заседании высшего экономического совета ЕАЭС, проходящем в Москве.

Перед заседанием президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заметил, что главным бенефициаром сотрудничества является Армения, где сейчас фиксируется самый высокий среди стран ЕАЭС темп роста экономики — более 12%, отметил Путин.

«За прошлый год, если не ошибаюсь,12,6% [рост ВВП], в текущем году — 12,1%», — подтвердил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Это очень серьезная цифра», — заявил Путин. Россия, отметил он, высоко ценит тесное партнерство со всеми членами евразийского интеграционного объединения, которое выстраивается на принципах взаимной выгоды, уважения и учета интересов стран.

ЕАЭС — региональная интеграционная организация, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Предшественником ЕАЭС является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 2001–2014 годах.



Целью создания ЕАЭС было обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, говорится на сайте объединения.

На фоне российской спецоперации на Украине Армения стала одной из наиболее популярных стран для российских релокантов (для въезда хватит российского паспорта, находиться в стране можно до 180 дней) — в 2022 году туда переехали более 110 тыс. россиян. Как отмечал министр экономики страны Ваган Керобян, в среднем россияне открывают в республике «по 500 бизнесов в год», однако в 2022-м были зарегистрированы 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками и еще 4 тыс. ИП.

Он отметил, что благодаря переезду россиян был обеспечен значительный рост армянской экономики: из общего прироста в 12,6% «релокация создала более 3 процентных пунктов». Общий рост экономической активности составил 14,2%, говорил Керобян.

Помимо этого, экономический рост республике обеспечила торговля с Россией в рамках параллельного импорта.

В 2021 году торговый оборот России и Армении, по данным армянской Национальной статистической службы, составлял $2,6 млрд (рост по сравнению с 2020 годом — 20,9%). В 2022 году, когда против России были ужесточены санкции, уже за период с января по октябрь он достиг $3,8 млрд, сообщал вице-премьер Мгер Григорян.

В апреле Минторг США ввел экспортные ограничения против компаний из России, Китая, Узбекистана, Армении и ряда других стран «за попытки уклониться от экспортного контроля» и закупку американских товаров для нужд России. Еврокомиссия также предложила ввести санкции против компаний из ряда стран, в том числе против двух из Узбекистана и одной из Армении, за поставки Москве продукции двойного назначения, писала WSJ. Брюссель готовит очередной, 11-й, пакет ограничений против России с весны. В ЕК поясняли, что ограничительные меры будут направлены на устранение лазеек для их обхода.

Москва считает санкции Запада незаконными. В Кремле предупреждали, что как действующие ограничения, так и новые дополнительные меры «будут бить по мировой экономике» и приведут лишь «к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису».