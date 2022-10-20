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ЦБ Армении улучшил прогноз по ВВП из-за приезда россиян

Глава ЦБ Армении Галстян: видим приток россиян и ожидаем 13%-ный экономический рост
Армения ожидает экономического роста по итогам года выше прогнозных значений. По словам главы ЦБ республики Мартина Галстяна, это связано с притоком образованных и талантливых россиян в страну, преимущественно занятых в ИТ
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Армянский Центробанк улучшил свой прогноз по ВВП с 1,6 до 13% из-за приезда в страну большого количества россиян. Об этом сообщил председатель ЦБ Мартин Галстян в рамках годовой конференции Международного валютного фонда (МВФ), передает новостное агентство Arka.

«Сейчас мы видим огромный приток россиян и ожидаем 13-процентный экономический рост в этом году. Мы видим 25-процентный рост человеческого капитала в ИТ-сфере. Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект», — сказал Галстян.

По его словам, ЦБ после начала конфликта России и Украины допускал такой сценарий развития событий, при котором в страну начнут массово приезжать россияне, однако этот прогноз не был основным. «В тот момент это не казалось вероятным, но из-за дуальности мы посчитали, что сконструировать эти два сценария может быть великолепной идеей», — сказал Галстян.

Он допустил, что, возможно, одной из ошибок было то, что оба сценария не были представлены публично. После начала российской спецоперации на Украине прогноз составлял порядка 5%, а затем снизился до 1,6%, отражая связь с экономикой России, напомнил Галстян.

В бюджете Армении на 2022 год был предусмотрен рост в размере 7%, инфляция заложена на уровне 4%. Согласно сентябрьскому прогнозу ЦБ Армении, экономика страны по итогам года вырастет на 12,9%, а инфляция составит около 10%.

ВВП Армении по итогам второго квартала 2022 года, по предварительным данным, зарегистрировал рост на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, подсчитал в августе Национальный статистический комитет Армении (.pdf). ВВП на душу населения составил 641 105 драмов (около $1,5 тыс.).

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Международный валютный фонд ожидает, что экономика Армении в 2022 году вырастет на 7%, а в 2023 году рост замедлится до 3,5%. В июне МВФ ожидал, что рост ВВП Армении составит порядка 5% по итогам года.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Армения Россия Ереван ВВП
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