Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» уходят из Артемовска в тыл, где будут отдыхать и ремонтировать технику. Позиции ЧВК в городе передадут военным до 1 июня, сообщил Евгений Пригожин

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

ЧВК «Вагнер» начала вывод своих подразделений из Артемовска (Бахмута). Об этом сообщил глава и основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Мы выводим подразделения из Бахмута. Сегодня 25 мая, 5 утра. До 1 июня перебазируемся в тыловые лагеря, передаем позиции военным — боекомплект, позиции, все, включая сухой паек», — говорит Пригожин.

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В телеграм-канале пресс-службы Пригожина опубликовано видео, на котором Пригожин разговаривает с бойцами ЧВК. Они говорят Пригожину, что техника нуждается в ремонте. Пригожин рассказывает бойцам, что после отвода подразделений ЧВК из города регулярная армия получит «оперативный простор для дальнейшего наступления».

Пригожин объявил, что бойцы ЧВК взяли город под полный контроль 20 мая. Тогда же он сообщил, что до 25 мая бойцы ЧВК осмотрят Артемовск, создадут там оборонительные линии. После этого город передадут военным, а сами вагнеровцы отправятся «на отдых и переподготовку».

На следующий день, 21 мая, о взятии Артемовска объявило Минобороны. Город взяли «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск, завершено освобождение города Артемовска», сообщило ведомство. В тот же день президент России Владимир Путин поздравил военных и вагнеровцев со взятием города и пообещал наградить всех отличившихся.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил 22 мая, что российские военные начали разминирование города.

Киев потерю Бахмута официально не признает. 21 мая президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные все еще находятся в городе и «выполняют важную задачу».