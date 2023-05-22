Госдеп назвал приоритетом поставки Украине истребителей F-16

США вместе с союзниками обучат украинцев пилотированию F-16 и обеспечат их этими истребителями, это «приоритет», заявил Госдеп. Там отметили, что не поощряют удары американским оружием по России, но право решать остается за Киевом

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Для США является приоритетом обеспечить Украину истребителями F-16 и обучить украинских военных их пилотированию, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале ведомства.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что мы будем обучать украинских военных пилотированию F-16 и мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над обеспечением украинцев F-16. У меня нет новой информации или анонсов относительно того, как и когда это случится или какие страны предоставят их, но это приоритет для нас», — сказал он.

Миллер добавил, что Киеву дали понять, что Вашингтон не поощряет нанесение ударов «вне украинских границ». Однако право решать, каким образом проводить военные операции, все же остается за Украиной.

В середине мая Великобритания объявила о создании совместно с Нидерландами международной коалиции по закупкам F-16 для Украины. Позднее к инициативе присоединились США, Дания и Бельгия. Байден уточнял, что Вашингтон будет помогать в тренировках украинских пилотов.



В МИД России заявили, что Запад подобными действиями ведет к эскалации. В Кремле еще раньше указывали, что дискуссии о поставках авиации говорят о росте вовлечения западных стран в конфликт, и предупреждали, что он таким образом будет затягиваться и становиться «более болезненным и мучительным для Украины».

Представителя Госдепа перед вопросом о применении американского оружия украинской стороной на российской территории также спросили насчет ситуации в Белгородской области, куда, как заявил 22 мая глава региона Вячеслав Гладков, проникли украинские диверсанты. Миллер ответил, что не обладает информацией о происходящем «на местах», и рекомендовал обратиться за информацией в Пентагон или к украинскому правительству.

Гладков сообщил, что при нападении диверсантов в Грайворонском городском округе пострадали восемь человек, большая часть населения покинула этот район. Губернатор также заявил о введении в области режима контртеррористической операции.