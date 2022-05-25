Кудрин призвал власти не торопиться выходить из международных соглашений

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Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и отказываться от международных стандартов, в том числе образовательных, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом на пленарном заседании Госдумы. Трансляция велась на странице «Думы ТВ» во «ВКонтакте».

Ранее Минобрнауки сообщило о планах отказаться от Болонской системы и разработать собственную систему высшего образования.

«Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов. Потому что, кстати, азиатские страны тоже работают в рамках всех этих стандартов, включая образовательные», — сказал Кудрин.

Как считает глава Счетной палаты, Россия должна сохранить и действующие в мире торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты. «Мы максимально должны получать эффект от международного сотрудничества», — отметил он.

Так, Россия как экономика очень серьезно связана с другими экономиками мира, продолжил Кудрин. «У нас есть большой экспорт, и у нас большой импорт. Сейчас он ограничен, но я надеюсь, что он переориентируется и мы все равно будем пользоваться мировыми достижениями в области технологий, в области в том числе, любых других товаров, связанных как с инвестиционным, так и с потребительским циклом», — сказал он.

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