МИД назвал преждевременными разговоры о военной базе в Херсонской области

Создать российскую военную базу предложили в военно-гражданской администрации региона, назначенной после его перехода под контроль российских военных. Замминистра иностранных дел Руденко сказал, что «первый раз об этом слышит»

Андрей Руденко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Говорить о создании российской военной базы в Херсонской области Украины преждевременно, заявил журналистам замглавы МИДа Андрей Руденко, передает «РИА Новости».

«Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу», — сказал дипломат.

Накануне назначенный после взятия Херсонской области под контроль российскими войсками замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов предложил создать в регионе российскую военную базу. «Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», — считает Стремоусов.

До этого он говорил о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России. Стремоусов заявил о курсе на интеграцию в Россию. Власти пообещали сделать в Херсонской области русский язык государственным наравне с украинским и объявили о введении бивалютной зоны: российский рубль будет использоваться там вместе с украинской гривной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечали, что вопрос о включении Херсонской области в состав России должны решить жители региона. По мнению вице-премьера Марата Хуснуллина, область займет достойное место в «российской семье».

После начала военной операции Путин подчеркивал, что Россия не планирует оккупировать украинские территории.