МИД назвал условие понижения статуса дипотношений с США

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия рассматривает вариант понижения статуса дипотношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов, заявил на пресс-конференции замглавы МИД Сергей Рябков.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Речь идет о $4–5 млрд, часть из которых Киеву могут предоставить в виде займов.

«Безусловно и никаких сомнений не может быть в том, что мы в этом вопросе весьма последовательны. Но в зависимости от того, как пойдет дискуссия в кругу наших противников дальше характер ответных мер будет определяться», — заявил Рябков (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, администрация США считает необходимым продолжить обсуждение в формате G7 «со своими, так называемыми единомышленниками, а фактически со своими подчиненными», как действовать с российскими суверенными активами, причем не замороженными на территории США, но и замороженными в ЕС.

«Понижение уровня дипотношений — это одна из опций, безусловно. Про вопросы нашего финансово-экономического реагирования, материального реагирования на этот шаг, от которого мы по-прежнему предостерегаем оппонентов, многие высокопоставленные представители в нашем правительстве уже высказывались. Это не то, что «или-или». Мы сейчас изучаем оптимальную форму реакции, где среди контрмер присутствуют и действия по активам наших западных оппонентов и где присутствуют дипломатические меры реагирования», — отметил замминистра. Он добавил, что «одно другого не замещает, не отменяет, но просто пока нет никаких решений, потому что нет решений и с той стороны».



Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт. Также Россия неоднократно предупреждала об ответе на любые действия с российскими активами за рубежом. Представитель МИДа Мария Захарова отмечала, что Москва располагает значительным объемом западных средств, имуществом в российской юрисдикции, «на которое могут распространяться ответные действия».

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