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Медведев призвал понизить уровень дипотношений со странами ЕС

Медведев: уровень дипотношений со странами ЕС необходимо понизить
После отказа послов ЕС от встречи с Лавровым уровень дипотношений с европейскими странами должен быть понижен, заявил Медведев. В постпредстве ЕС объяснили РБК отказ от встречи отсутствием четкой повестки и низким уровнем доверия
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

После отказа послов стран Евросоюза от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым уровень дипломатических отношений должен быть снижен, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter).

«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. Это противоречит самой идее существования дипломатических миссий и назначения послов. На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза — понизить», — написал он.

Лавров 4 марта сообщил, что послов ЕС «недели полторы назад» пригласили на встречу по поводу выборов президента в России. По его словам, МИД собрал информацию о том, какие «механизмы вмешательства» в них собираются применить европейские посольства и как они намерены поддерживать несистемных оппозиционеров, Лавров планировал посоветовать «не заниматься этим». Однако послы «за два дня до назначенного мероприятия <...> прислали ноту: мы решили не ходить».

В постпредстве Евросоюза объяснили РБК отказ от встречи с российским министром отсутствием четкой повестки и «крайне низким уровнем доверия» в контексте публичных заявлений в 2022 году, что Россия не будет вводить войска на Украину. «Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — добавили в постпредстве.

После начала спецоперации на Украине европейские страны и Россия начали обоюдно сокращать дипломатическое присутствие, были высланы сотни дипломатов, а многие дипконсульства приостановили работу. Кроме этого зимой прошлого года Москва решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и выслала посла страны.

Украина сообщила о разрыве дипотношений с Россией 22 февраля 2024 года, после того как президент Владимир Путин заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии дипотношения с Россией разорвала и Микронезия.

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Дмитрий Медведев ЕС Сергей Лавров дипломатические отношения санкции
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Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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