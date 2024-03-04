 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Лавров заявил об отказе послов ЕС прийти на встречу с ним

Лавров сообщил, что послы отказались от встречи по выборам президента России
Сюжет
Выборы президента России
Послы ЕС за два дня до встречи для разговора перед выборами президента России отказались от нее, сообщил Сергей Лавров. Он рассказал, что у России накопилось много материалов о том, как посольства ЕС в Москве готовятся к выборам
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Послы Евросоюза отказались прийти на встречу для разговора перед выборами президента России, о чем уведомили за два дня до мероприятия, сообщил глава МИДа Сергей Лавров на дискуссии марафона общества «Знание» «Россия и ее роль в формировании многополярного мира» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, передают ТАСС и «РИА Новости» 4 марта. Министр уточнил, что предложил организовать мероприятие примерно полторы недели назад.

«Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту: «Мы решили не ходить». Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?» — заявил дипломат.

Лавров не стал комментировать слова Макрона об отправке войск на Украину
Политика
Сергей Лавров
Лавров говорил, что «у нас накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие [используют] механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольства не имеют права заниматься».

1 марта представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Латвию в попытке отсечь российских граждан от участия в выборах президента России в ответ на слова главы Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере о том, что участие в них в российском посольстве на территории страны следует приравнять к поддержке конфликта. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщала, что голосование пройдет на 288 избирательных участках в 144 странах.

Выборы пройдут 15–17 марта 2024 года. Глава государства избирается на шесть лет, до мая 2030 года.

Среди зарегистрированных кандидатов — Владимир Путин, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

4 марта политик Борис Надеждин проиграл апелляцию на отказ в регистрации кандидатом на выборах президента России. Надеждин сообщил, что не согласен с решением апелляционной коллегии Верховного суда. Он намерен подать надзорную жалобу в президиум суда. «А потом обратимся и в Конституционный суд», — пообещал он.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

8 февраля ЦИК отказала Надеждину в регистрации на выборах, объяснив это высоким процентом брака в сданных подписях.

Надеждин 16 февраля подал иск в Верховный суд для оспаривания решения Центризбиркома об отказе в регистрации. 21 февраля суд признал законным вердикт ЦИК.

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит

ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список

Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото

У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Сергей Лавров выборы президента ЕС Россия
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров заявил о необходимости окончательного решения Армении по ОДКБ
Политика
Лавров заявил о готовности наладить межпарламентские связи со Словакией
Политика
Лавров отреагировал на сообщения об обсуждении в Германии удара по Крыму
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 16:27
СК завел дело после нападения льва на школьницу в Саратове Общество, 18:20
Галлюцинации и тревога: что делать при сонном параличе Pro, 18:20
В 2024 году в Москве обновят пять набережных Недвижимость, 18:15
Власти Москвы рассмотрят возможность прокладки новых линий метро от БКЛ Недвижимость, 18:00
Организацию в поддержку «гендерной демократии» признали нежелательной Политика, 17:59
В Бразилии игрока с травмой дважды затащили на поле, чтобы потянуть время Спорт, 17:57
ФСБ сообщила о розыске участника нападений на полицейских в Ингушетии Политика, 17:57
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Суд в Москве вынес приговоры еще 14 фигурантам дела Арашуковых Общество, 17:53
Аналитики назвали признаки «сезона альткоинов». Когда ждать рост Крипто, 17:48
Врет ли статистика: почему люди безоговорочно верят цифрам Pro, 17:47
В Берлине опровергли визит посла в МИД России по процедуре вызова Политика, 17:38
Ликсутов оценил эффект от запуска БКЛ для экономики Москвы Город, 17:35
Цены на золото поднялись выше $2100 за унцию впервые за три месяца Инвестиции, 17:30
Лавров заявил об отказе послов ЕС прийти на встречу с ним Политика, 17:25