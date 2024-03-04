Лавров заявил об отказе послов ЕС прийти на встречу с ним

Послы ЕС за два дня до встречи для разговора перед выборами президента России отказались от нее, сообщил Сергей Лавров. Он рассказал, что у России накопилось много материалов о том, как посольства ЕС в Москве готовятся к выборам

Сергей Лавров (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Послы Евросоюза отказались прийти на встречу для разговора перед выборами президента России, о чем уведомили за два дня до мероприятия, сообщил глава МИДа Сергей Лавров на дискуссии марафона общества «Знание» «Россия и ее роль в формировании многополярного мира» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, передают ТАСС и «РИА Новости» 4 марта. Министр уточнил, что предложил организовать мероприятие примерно полторы недели назад.

«Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту: «Мы решили не ходить». Можете себе представить отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Где это вообще видано?» — заявил дипломат.

Лавров говорил, что «у нас накопилось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие [используют] механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольства не имеют права заниматься».

1 марта представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила Латвию в попытке отсечь российских граждан от участия в выборах президента России в ответ на слова главы Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере о том, что участие в них в российском посольстве на территории страны следует приравнять к поддержке конфликта. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщала, что голосование пройдет на 288 избирательных участках в 144 странах.

Выборы пройдут 15–17 марта 2024 года. Глава государства избирается на шесть лет, до мая 2030 года.

Среди зарегистрированных кандидатов — Владимир Путин, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

4 марта политик Борис Надеждин проиграл апелляцию на отказ в регистрации кандидатом на выборах президента России. Надеждин сообщил, что не согласен с решением апелляционной коллегии Верховного суда. Он намерен подать надзорную жалобу в президиум суда. «А потом обратимся и в Конституционный суд», — пообещал он.

8 февраля ЦИК отказала Надеждину в регистрации на выборах, объяснив это высоким процентом брака в сданных подписях.

Надеждин 16 февраля подал иск в Верховный суд для оспаривания решения Центризбиркома об отказе в регистрации. 21 февраля суд признал законным вердикт ЦИК.