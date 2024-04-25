Аналитики заявили о риске для доллара из-за конфискации активов России

Идея США о конфискации замороженных российских активов создаст угрозу дедолларизации, так как мировые игроки будут опасаться использовать американскую валюту из-за риска ареста средств. Ранее то же самое говорилось и о евро

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Экономисты предупредили об угрозе дедолларизации из-за возможной конфискации российских активов в США, пишет Bloomberg.

«Усиленное превращение США своей валюты в оружие посредством захвата долларовых резервов, безусловно, заставит соперников США задуматься о дедолларизации», — сказал сотрудник Корнелльского университета, ранее работавший в Международном валютном фонде, Эсвар Прасад.

По мнению аналитиков JPMorgan, изложенном в свежем письме «Не для клиентов», ускорить дедолларизацию может Китай, хотя сейчас около 70% платежей в процессе его международной торговли происходит в долларах.

Паола Субакки, автор книги «Стоимость свободных денег», отметила, что государства, использующие доллар в своих торговых операциях, «должны быть уверены, что их активы не будут арестованы по прихоти США».

Старший геоэкономический аналитик Bloomberg Economics Джерард ДиПиппо указал, что есть сомнения относительно того, что США будут действовать в вопросе конфискации «в одностороннем порядке». «Если бы США сделали это без аналогичных действий со стороны других экономик G-7, они бы понесли любую «премию за риск ареста» самостоятельно», — сказал он.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий конфискацию замороженных в США российских активов для последующего финансирования помощи Украине. Он также называется законом о REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) — международной целевой группе по поиску и блокированию зарубежных активов россиян, попавших под санкции после начала военной операции. Группа работает с марта 2022 года, в нее входят страны G7 и Австралия, также в ее работе участвуют представители Еврокомиссии.

В ЕС тоже изучают, каким образом поступить с блокированными активами России. Bloomberg сообщал, что на этом фоне в Берлине, Париже и Европейском ЦБ опасаются негативного влияния конфискации на стабильность мировой финансовой системы и на статус евро как резервной валюты.

Автор законопроекта о REPO, сенатор-республиканец Джим Риш, сказал, что опасения по поводу влияния ареста российских активов на финансовые рынки «сильно раздуты». Его сопартиец Джеймс Вэнс напротив выступил с критикой инициативы и призвал быть осторожным в этом вопросе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, в том числе обратится в суды.