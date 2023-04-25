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Медведев допустил победу Маска на выборах президента США

Дмитрий Медведев: Илон Маск мог бы победить на выборах президента США
Шансы на победу могут быть у человека с большим авторитетом, чем у Трампа и «тем более Байдена», — одним из таких кандидатов Медведев считает Илона Маска. Бизнесмен никогда не говорил о планах баллотироваться на пост президента
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / Reuters)

Бизнесмен Илон Маск мог бы стать президентом США, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на марафоне «Знание».

«В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же [экс-президента Дональда] Трампа и тем более [нынешнего президента Джо] Байдена. Тот же самый легендарный Илон. Это тоже интересное было бы развитие событий», — сказал Медведев.

Он отметил, что для России сейчас не так важно, кто «занимает служебные помещения» в Белом доме. «Но при затянувшейся агонии политических классов Соединенных Штатов это может стать тем триггером, который взорвет стабильное развитие всей человеческой цивилизации», — предупредил политик.

Выборы президента США пройдут в 2024 году. Байден официальных заявлений о переизбрании не делал. О своем намерении участвовать в выборах уже объявили Трамп, племянник экс-президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, бизнесмен Перри Джонсон, бывший губернатор штата Арканзас Эйса Хатчинсон, писатель Вивек Рамасвами и экс-губернатор Южной Каролины и бывшая постпред США при ООН Никки Хейли. В числе потенциальных кандидатов газета The Washington Post называла губернатора Флориды Рона Де Сантиса, бывшего вице-президента Майка Пенса, министра транспорта Пита Буттиджича и сенатора Берни Сандерса.

Маск не говорил ничего о намерении баллотироваться в президенты. В конце 2022 года Медведев опубликовал в Twitter тред с прогнозами на 2023 год, и одним из пунктов была победа Маска на выборах в нескольких штатах. Бизнесмен назвал предсказания Медведева абсурдными.

В интервью Fox News в апреле Маск заявил, что хотел бы, чтобы новым президентом США стал «просто нормальный человек».

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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