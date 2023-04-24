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Американцы не поддержали выдвижение Байдена и Трампа в президенты

Опрос NBC: американцы не хотят видеть Байдена и Трампа в качестве кандидатов в президенты
Опрос NBS показал, что большинство американцев не хотели бы вновь видеть Трампа и Байдена кандидатами в президенты. В то же время оба кандидата остаются лидерами среди сторонников своих партий
Фото: Chip Somodevilla / EPA / ТАСС
Фото: Chip Somodevilla / EPA / ТАСС

Большинство американцев, принявших участие в опросе NBC об их предпочтениях ввиду президентских выборов следующего года, заявили, что ни действующему главе государства Джо Байдену (демократ), ни экс-президенту Дональду Трампу (республиканец) не следует баллотироваться на новый срок.

Опрос проводился 14-18 апреля среди 1 тыс. взрослых американцев.

Против повторного выдвижения на президентский пост Байдена выступили 70% опрошенных (половина из них — его соратники по партии), отвечавших на соответствующий вопрос. На аналогичный вопрос в отношении Трампа 60% респондентов (треть из них республиканцы) заявили, что не хотят видеть его кандидатом.

NBC узнал у тех, кто выступил против выдвижения Байдена, насколько для них в данном случае играет роль возраст президента. 48% назвали это значимым фактом, 21% — менее значимым, 29% заявили, что им все равно. Байдену на данный момент 80 лет, Трамп моложе него на четыре года.

В то же время, отмечает NBC, Трамп остается лидером на выдвижение в президенты среди сторонников республиканской партии (46%), опережая губернатора Флориды Рона Де Сантиса (31%). За ними следуют бывший вице-президент Майк Пенс (6%) ибывший губернатор Южной Каролины и посол США в ООН Никки Хейли (3%).

Избиратели-демократы, в свою очередь, в большинстве своем (83%) одобряют деятельность Байдена на посту президента, а 88% из них проголосовали бы за него на следующих выборах.

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Трамп и Байден были основными кандидатами на пост президента в 2020 году. Победителем гонки стал представитель демократов, которому удалось завоевать голоса большего числа выборщиков. Трамп тогда заявил, что выборы прошли с нарушениями и обещал оспорить результаты

В ноябре 2022 года Трамп объявил о намерении баллотироваться от Республиканской партии на президентских выборах. Однако уже в начале апреля против него было выдвинуто обвинение по 34 эпизодам, которые касаются фальсификации отчетности. Одно из дел связано с выплатой денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стефани Клиффордс), которая была оформлена как плата за юридические услуги. Трамп не признал себя виновным. Он стал первым в истории экс-президентом США, против которого возбуждено дело.

Уголовный процесс над Трампом сделал его основным кандидатом на выборах 2024 года от республиканцев. Он стал самым популярным кандидатом от партии среди сторонников, следует из результатов первого опроса, проведенного Yahoo News/YouGov после выдвижения обвинений. Популярность экс-главы Белого дома за две недели выросла на 10%. Если в марте его рейтинг составлял 47% против 39% у губернатора Флориды Рона Десантиса, то теперь у Трампа 57%, а у Десантиса — 31%.

Когда Трамп объявлял о намерении участвовать в выборах, Десантис был популярнее — его рейтинг составлял 45% против 41% у экс-президента.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп Джо Байден президентские выборы
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