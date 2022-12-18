WSJ сообщила о начале подготовки предвыборной кампании Байдена
Советники президента США Джо Байдена обсуждают вопросы подготовки его предвыборной кампании, если глава государства окончательно решит баллотироваться на новый срок, сообщает The Wall Street Journal.
Темы, которые сейчас рассматривает команда — структура предвыборного штаба, его ключевые сотрудники, а также месторасположение будущей штаб-квартиры. Среди возможных вариантов — Филадельфия, где штаб располагался в 2020 году до начала пандемии коронавируса, и родной город 46-го президента США Уилмингтон (штат Делавэр).
Президент США говорил о возможных планах баллотироваться во время недавних поездок в штаты Аризона и Мичиган, передает WSJ. Окончательное решение он примет после обсуждения с членами семьи во время праздников.
Советники Байдена отказались обсуждать детали, пишет издание.
В апреле The Hill сообщал, что действующий глава государства «ясно дает всем понять», что намерен идти на выборы 2024 года. В Белом доме подтвердили такие планы. Позднее The New York Times написала, что некоторые демократы не уверены, что Байден сможет добиться победы, в том числе из-за рейтинга одобрения президента. В то же время многие сторонники демпартии отвергли предположения, что «любой другой демократ добьется большего успеха».
Как пишет WSJ, рейтинг Байдена, которому 20 ноября исполнилось 80 лет, в последнее время держится на невысоком уровне; некоторые избиратели скептически относятся к его намерению баллотироваться на новый срок. Проведенный газетов опрос показал, что 43% зарегистрированных избирателей положительно относятся к действующему главе государства, а 54% — отрицательно.
Идти на выборы собирается и Дональд Трамп, который руководил страной с 2017-го по 2020-й. В том же году он снова участвовал в президентской гонке от партии республиканцев, но проиграл Байдену.