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WSJ сообщила о начале подготовки предвыборной кампании Байдена

WSJ сообщила, что советники Байдена начали подготовку к его предвыборной кампании
Советники Байдена обсуждают, где будет расположен будущий предвыборный штаб и кто станет его ключевыми сотрудниками. WSJ сообщает, что президент примет окончательное решение об участии в выборах 2024 года после обсуждения с семьей
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Советники президента США Джо Байдена обсуждают вопросы подготовки его предвыборной кампании, если глава государства окончательно решит баллотироваться на новый срок, сообщает The Wall Street Journal.

Темы, которые сейчас рассматривает команда — структура предвыборного штаба, его ключевые сотрудники, а также месторасположение будущей штаб-квартиры. Среди возможных вариантов — Филадельфия, где штаб располагался в 2020 году до начала пандемии коронавируса, и родной город 46-го президента США Уилмингтон (штат Делавэр).

Президент США говорил о возможных планах баллотироваться во время недавних поездок в штаты Аризона и Мичиган, передает WSJ. Окончательное решение он примет после обсуждения с членами семьи во время праздников.

Советники Байдена отказались обсуждать детали, пишет издание.

В апреле The Hill сообщал, что действующий глава государства «ясно дает всем понять», что намерен идти на выборы 2024 года. В Белом доме подтвердили такие планы. Позднее The New York Times написала, что некоторые демократы не уверены, что Байден сможет добиться победы, в том числе из-за рейтинга одобрения президента. В то же время многие сторонники демпартии отвергли предположения, что «любой другой демократ добьется большего успеха».

Как пишет WSJ, рейтинг Байдена, которому 20 ноября исполнилось 80 лет, в последнее время держится на невысоком уровне; некоторые избиратели скептически относятся к его намерению баллотироваться на новый срок. Проведенный газетов опрос показал, что 43% зарегистрированных избирателей положительно относятся к действующему главе государства, а 54% — отрицательно.

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Идти на выборы собирается и Дональд Трамп, который руководил страной с 2017-го по 2020-й. В том же году он снова участвовал в президентской гонке от партии республиканцев, но проиграл Байдену.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джо Байден выборы президента США предвыборная кампания

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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