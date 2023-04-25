В Генпрокуратуре сообщили, что пресекли незаконный призыв 15 тыс. человек

Во время частичной мобилизации прокуроры выявили 15 тыс. случаев незаконного призыва. Генпрокурор отметил, что призывная кампания заставила модернизировать организацию воинского учета и формирование баз данных военнослужащих

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В прошлом году в период частичной мобилизации прокуроры не допустили необоснованный призыв 15 тыс. граждан, сообщил первый замгенпрокурора России Анатолий Разинкин во время выступления в Совете Федерации.

«Нами выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона на этом направлении, внесено более 3,5 тыс. актов реагирования, и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тыс. граждан», — сказал Разинкин.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о ее завершении. Президентский указ об том так и не вышел Кремль объяснил, что призыв остановлен, однако приказ о мобилизации продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими». Если документ признают утратившим силу, военные лишатся социальных гарантий и денежных компенсаций, сообщили в Минобороны.

Региональные власти неоднократно сообщали об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании. Это признал в конце сентября и президент Владимир Путин. «Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь», — потребовал он. В качестве примеров президент перечислил случаи, когда на службу призывали многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто вышел из призывного возраста. Он уточнил, что мобилизованных по ошибке россиян нужно вернуть домой.

В январе генпрокурор Игорь Краснов доложил Путину, что домой вернулись более 9 тыс. незаконно мобилизованных россиян, в том числе тех, кто не должен был подпасть под призыв по состоянию здоровья. Как отметили в Кремле, власти «достаточно оперативно» отреагировали на проблемы в ходе мобилизации, учитывая, что «масштаб стоящих задач был достаточно велик». По словам Краснова, призывная кампания выявила «массу существенных проблем» и заставила пересмотреть подходы в организации воинского учета и формирования баз данных военнослужащих.