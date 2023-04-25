«Коммерсантъ»: не вернувшийся на службу многодетный контрактник получил 5 с половиной лет

Ушедший из части многодетный контрактник получил пять с половиной лет

Отец троих детей Виталий Маткин через несколько дней после объявления частичной мобилизации покинул место службы в Североморске. На него завели дело по статье об оставлении службы, наказание по которой ужесточили в прошлом году

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Ставропольский гарнизонный военный суд назначил пять с половиной лет лишения свободы военному-контрактнику и отцу троих детей Виталию Маткину, который с разрешения командования временно покинул воинскую часть, но потом не вернулся на службу, пишет «Коммерсантъ». Южный окружной военный суд отклонил апелляцию и приговор вступил в силу.

Маткин заключил контракт 27 июля 2022 года и проходил службу в Североморске (Мурманская область). 26 сентября, спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации, командование разрешило ему на несколько часов покинуть воинскую часть, но в итоге он на службу не вернулся.

В отношении Маткина возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК («Самовольное оставление части или места службы в период мобилизации или военного положения»; максимальное наказание — десять лет тюрьмы).

В сентябре президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, предусматривающих ужесточение наказания за преступления во время военной службы. Их совершение в период мобилизации или военного конфликта, согласно обновленному УК, стало отягчающим обстоятельством. Коснулось ужесточение наказания и статьи, по которой проходит контрактник Маткин — 337-й.

По версии следствия, военнослужащий выехал в Рязань, где находилась его семья, а позже Ставрополь, где у них была квартира. В декабре автомобиль Маткина, который занялся частным извозом, остановили в Невинномысске. Мужчину доставили в полицию, где выяснилось, что он находится в розыске по уголовному делу.

Маткин признал вину. В то же время его адвокат Светлана Васильева сообщила изданию, что он не прошел испытательный срок, из-за чего контракт с ним должен был быть расторгнут. У военнослужащего были претензии к командованию в связи с тем, что, по данным защиты, условия контракта не выполнялись ни в части денежного довольствия, ни в части выдачи спецодежды.

Васильева отметила, что с места службы на Маткина пришла отрицательная характеристика, хотя у него не было ни одного взыскания.

В апелляции, поданной в Южный окружной военный суд, защита настаивала, что Ставропольский гарнизонный военный суд при вынесении приговора не учел ряд обстоятельств: Маткин является бывшим сотрудником УФСИН и ветераном боевых действий на Северном Кавказе, не привлекался к уголовной ответственности, а на его иждивении находятся не только дети, но и неработающая супруга.

Адвокат Владимир Санеев отдельно подчеркнул, что в решения суда «нет оценки влияния назначенного наказания» на условия дальнейшей жизни семьи Маткина. Кроме того, по словам защитника, суд оставил без внимания отсутствие отягощающих обстоятельств в деле военного.

Южный окружной военный суд оставил приговор без изменения. Судебная коллегия сочла ранее назначенный Маткину срок «справедливым и соразмерным содеянному». «Суд первой инстанции обоснованно признал и в должной мере учел в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, то, что Маткин к уголовной ответственности привлекается впервые, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, имеет троих малолетних детей, положительно характеризуется в быту, является ветераном боевых действий, принимал непосредственное участие в проведении контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона», — говорится в решении суда.