Краснов назвал Путину число вернувшихся домой незаконно мобилизованных

Более 9 тыс. незаконно мобилизованных россиян вернулись домой, сообщил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел канал «Россия 24».

Частичная мобилизация проводилась с 21 сентября прошлого года, в конце октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о ее завершении: задание по призыву 300 тыс. человек было выполнено.

В октябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что домой по разным причинам вернули около 10 тыс. мобилизованных.

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