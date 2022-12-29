В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе мобилизации

По словам Дмитрия Пескова, масштаб задач был достаточно велик

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Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, какие проблемы, возникшие в ходе частичной мобилизации, в Кремле считают самыми сложными. «Мы неоднократно говорили о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция. Конечно, масштаб стоящих задач был достаточно велик», — сказал он журналистам.

В конце октября Песков признавал проблемы с экипировкой для мобилизованных. По его словам, для их решения принимались энергичные меры, что дало положительный результат.

21 октября состоялось первое заседание координационного совета по спецоперации с участием членов правительства. Одной из его задач было в том числе решение вопросов, связанных с частичной мобилизацией.

В четверг, 29 декабря, министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции заявил, что в ходе частичной мобилизации было много сложностей и проблем. «Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — сказал он.