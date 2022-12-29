В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе мобилизации

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 28 дек, 16:10
В Японии упростили процесс добавления криптовалют на биржи Крипто, 14:45
Банк «Открытие» объявил об увольнении семерых членов правления Бизнес, 14:37
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 14:35
Мантуров сообщил о сертификации для МС-21 российских двигателя и крыла Политика, 14:34
Путин по видеосвязи поучаствовал в поднятии флага на атомной подлодке Политика, 14:30
На территорию Белоруссии залетела украинская ракета Политика, 14:18
В Южной Корее после ДТП загорелся скоростной туннель. Видео Общество, 14:16
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Разработчики показали тизер игры по сериалу «Сверхъестественное» Life, 14:14
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 14:13
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по автобусам из окна жилого дома Общество, 14:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:06
Где снимали фильм «Бриллиантовая рука». 7 мест с фото Life, 14:04
Организаторы Australian Open заявили о рекордном призовом фонде Спорт, 14:03
Как банки помогают клиентам в период неопределенности РБК +, 14:03
Военная операция на Украине ,  
0 

В Кремле назвали оперативной реакцию на проблемы в ходе мобилизации

Песков: на проблемы, связанные с мобилизацией, была достаточно оперативная реакция
По словам Дмитрия Пескова, масштаб задач был достаточно велик
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, какие проблемы, возникшие в ходе частичной мобилизации, в Кремле считают самыми сложными. «Мы неоднократно говорили о тех проблемах, которые имели место. Была достаточно оперативная реакция. Конечно, масштаб стоящих задач был достаточно велик», — сказал он журналистам.

В конце октября Песков признавал проблемы с экипировкой для мобилизованных. По его словам, для их решения принимались энергичные меры, что дало положительный результат.

21 октября состоялось первое заседание координационного совета по спецоперации с участием членов правительства. Одной из его задач было в том числе решение вопросов, связанных с частичной мобилизацией.

В четверг, 29 декабря, министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции заявил, что в ходе частичной мобилизации было много сложностей и проблем. «Здесь не могу не сказать, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались и сделали так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Есть проблема — надо решать», — сказал он.

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Сергей Шойгу Дмитрий Песков мобилизация
Материалы по теме
Шойгу призвал понять, что работа по координации СВО «не на один день»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter