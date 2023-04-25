В ЮАР раскритиковали Канаду за нежелание поддержать переговоры по Украине

У России есть интересы в области безопасности, и мировое сообщество должно взять на себя обязательства по смягчению ее озабоченностей, заявил посол ЮАР

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Посол ЮАР в Канаде Риаз Шейк заявил о разочаровании из-за отказа Канады поддержать идею мирных переговоров по Украине, и призвал правительство Джастина Трюдо радикально изменить курс по этому внешнеполитическому вопросу.

«Я просто надеюсь, что они могли бы остановиться на мгновение и поразмыслить о том, как много Канада внесла в установление мира во всем мире», — сказал он в беседе с Toronto Sun.

По словам Шейка, мировое сообщество обладает «всеми инструментами, чтобы остановить эти военные действия, но оно не хочет этого делать». Посол добавил, что миру следовало бы признать, что у Москвы есть интересы в области безопасности, и взять на себя обязательства по смягчению ее озабоченностей. В обмен на это на Россию будут распространяться согласованные механизмы обеспечения уважения границ Украины, подчеркнул он.

С начала военной операции Канада оказывает Украине военную помощь. 24 февраля Оттава пообещала поставить Киеву четыре танка Leopard 2, до этого Канада заявила о передаче еще четырех бронемашин. Кроме танков, Канада сообщила о планах предоставить бронированную ремонтно-восстановительную машину и более 5 тыс. единиц 155-миллиметровых боеприпасов.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 апреля призвал готовиться к мирному урегулированию конфликта на Украине, но, по его словам, Киев должен выступать «с позиции силы». В начале февраля политик сказал, что Европа открыта для диалога, но Россия якобы до сих пор давала понять, что намерена продолжать боевые действия.

Москва, напротив, говорит о готовности к переговорам, но обвиняет Киев в отказе от них. Глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что чем дольше стороны отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение.

Украинские власти в свою очередь заявляют, что «то, что сейчас Россия называет переговорами, — это не переговоры», а ультиматум. Президент Владимир Зеленский назвал единственным способом завершить военные действия отвод российских войск к границам страны 1991 года, но Кремль отвергает такие условия.

В Кремле указывали, что мирный план Украины должен учитывать реалии с вхождением в состав России четырех новых регионов. «Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков