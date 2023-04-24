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Боррель призвал к переговорам по Украине с позиции силы для Киева

Жозеп Боррель: Украина должна выступать на переговорах о мире с Россией с позиции силы
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images)

Необходимо готовиться к мирному урегулированию конфликта на Украине, но Киев должен выступать в будущем диалоге «с позиции силы», заявил в интервью Le Monde верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Украина должна находиться в позиции силы, когда дойдет о переговоров о мире», — подчеркнул он.

После начала российской военной операции Боррель не раз призывал к переговорам. В начале февраля он сказал, что Европа открыта для диалога, но Россия до сих пор давала понять, что намерена продолжать боевые действия. Пока эта ситуация не изменится, Европа должна предоставлять Киеву военную помощь, считает дипломат.

Российская сторона, напротив, говорит о готовности к переговорам, но обвиняет Киев в отказе от них. «Те, кто отказывается, <...> должны понимать, что чем дольше они отказываются от переговоров, тем сложнее будет найти решение», — предупреждал глава МИДа Сергей Лавров.

Украинские власти в свою очередь заявляют, что «то, что сейчас Россия называет переговорами, — это не переговоры», а ультиматум. Президент Владимир Зеленский назвал единственным способом завершить военные действия отвод российских войск к границам страны 1991 года, но Кремль отвергает такие условия. «Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов; никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть «мирным», — объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
Жозеп Боррель ЕС Украина переговоры
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