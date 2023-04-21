Почему мирные инициативы по Украине не привели к переговорам Опрошенные РБК эксперты оценили предложения Франции, Бразилии, Китая и других стран

Президент Франции продолжает усилия по поиску мирного решения конфликта между Россией и Украиной. С аналогичной инициативой выступил президент Бразилии. Эксперты оценили их предложения, но не нашли в них перспективы

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Французская мирная инициатива и переговоры летом

Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен представить Китаю план по урегулированию украинского конфликта и привлечь Пекин к совместной работе над ним. В частности, французский лидер поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну начать работу по определению рамок возможных переговоров между Россией и Украиной с Ван И, главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, которая играет ведущую роль в реализации внешней политики КНР. В случае успеха встречи сторон могут состояться уже летом 2023 года, рассчитывают в Париже.

Агентство отмечает, что детали французской мирной инициативы неизвестны, как и то, поддерживают ли ее другие страны ЕС и Украина, президент которой Владимир Зеленский выступил с собственным мирным планом. Тем не менее один из источников подтвердил агентству, что союзники были проинформированы об инициативах Елисейского дворца.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о французском мирном плане, заявил, что Китай «поддерживает европейскую сторону в ее стремлении, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, содействовать скорейшему возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон, создавать сбалансированную, устойчивую систему безопасности в Европе» (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что во время визита Макрона в Китай в начале апреля лидеры двух стран подробно обсудили украинское урегулирование.

Бразилия и новая G20

16 апреля с идеей создать похожий на G20 формат для урегулирования конфликта выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Лула). «Когда был экономический кризис 2008 года, мы быстро создали G20, чтобы попытаться спасти экономику. Теперь важно создать еще одну G20, чтобы положить конец войне и установить мир», — сказал Лула по возвращении из поездки в КНР и ОАЭ. Он отметил, что лидеры России и Украины не берут на себя инициативу по установлению мира, а «Европа и США в конечном итоге способствуют продолжению этой войны».

Лула пояснил, что в новом формате должны быть задействованы страны, не поддерживающие украинский конфликт, «в первую очередь нужно убедить страны, которые поставляют оружие и подогревают войну, прекратить делать это». Он также заявил, что решение о начале военных действий было принято двумя странами, но для их завершения потребуется участие большего числа государств. «Мы пытаемся сформировать группу стран, не имеющих никакого отношения к войне, чтобы вести переговоры с Россией и Украиной, а также с США и ЕС, чтобы убедить людей в том, что мир — лучший способ начать разговор», — сказал Лула.

Ранее президент Бразилии говорил, что Украине, вероятно, придется отказаться от своих притязаний на Крым для достижения мира.

Заявления Лулы подверглись резкой критике США, ЕС и Украины. «Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, совершенно не обращая внимания на факты», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он напомнил, что в ООН Бразилия голосовала в поддержку территориальной целостности Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал, что пока рано давать оценку бразильской инициативе, так как «нужно все-таки обладать информацией, знать нюансы». Он отметил, что узнать эти нюансы российская сторона сможет во время визита главы МИДа Сергея Лаврова в страну, который состоялся в начале этой недели.

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: Ng Han Guan / Getty Images)

Китайская мирная инициатива

О своих поисках мирного решения Макрон и Лула заявили по возвращении из Китая. У Пекина есть и свое мирное предложение. План из 12 пунктов был опубликован 24 февраля. Пекин считает необходимым уважать суверенитет всех стран и устав ООН, отказаться от практик холодной войны, прекратить военные действия и избегать эскалации. Мирные переговоры Китай считает «единственным жизнеспособным решением» конфликта и готов играть «в этом отношении конструктивную роль» и участвовать в восстановлении Украины.

США предложение Китая тоже раскритиковали. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что тот «распространяет ложную версию России о войне». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предложения «не заслуживают доверия», так как Пекин не осудил российские военные действия на Украине, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила рассматривать их в контексте того, что Китай принял позицию одной из сторон. На Украине китайская мирная инициатива также не нашла поддержки. Дмитрий Песков отметил, что предложение «заслуживает внимания», добавив, что «в настоящее время мы не видим предпосылок для выхода ситуации в мирное русло».

Какую позицию занимают Украина, ЕС, США и Великобритания

Позиция ЕС публично остается неизменной: «Ничего об Украине без Украины». «Все решения о переговорах должны приниматься с согласия Украины <...> они должны решить, когда и как сядут за стол переговоров», — сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Вместе с тем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя», подразумевая победу Украины. О таком же подходе упоминал и Столтенберг.

Представители ЕС, США и Великобритании также говорили о поддержке «формулы мира» президента Зеленского. Президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении к конгрессу в начале февраля 2023 года отмечал, что Вашингтон будет поддерживать Украину «столько, сколько нужно». Украинскую формулу Зеленский представил осенью прошлого года — Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а в мире необходимо создать новую архитектуру безопасности в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности).

Предложенная украинским президентом формула мира содержала десять пунктов. Среди них — вывод российских войск, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности страны, освобождение всех пленных и депортированных, обеспечение радиационной и ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, фиксация окончания конфликта. При этом Зеленский исключает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, а Москва — любые планы по мирному урегулированию от Киева, если тот не признает присоединение к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Какие страны предлагали посреднические усилия С начала военного конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал организовать встречу президентов России и Украины, но его предложение не нашло отклика. Также о готовности выступить посредниками заявляли Израиль и Швейцария. 23 февраля 2023 года глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис говорил, что в Женеве в условиях «максимальной осмотрительности» и «не на высшем уровне» проходят переговоры о разрешении конфликта на Украине. В Москве отвергли роль Швейцарии как посредника из-за присоединения к санкциям. Турция, ОАЭ и Саудовская Аравия участвовали в качестве посредников в организации обмена пленными между Россией и Украиной.

Каковы перспективы существующих мирных инициатив

«К урегулированию конфликта ни одна из идей, которые сейчас обсуждаются, не приведет. Обсуждаются они не для этого. Это просто некоторое свидетельство, что постепенно наступает усталость от бесконечного крупного конфликта, настроения в пользу того, чтобы его свернуть. Но эти инициативы исходят от тех, кто не участвует и не имеет возможности кардинальным образом воздействовать на ход событий, и в основном это связано с желанием соответствующих сил, будь то Китай, Бразилия или даже Макрон, позиционировать себя определенным образом», — сказал РБК главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Пока никакой перспективы ни у одного из этих предложений нет. От китайской инициативы многого ожидали, но она не стала инициативой, она стала изложением китайской позиции, китайского отношения к тому, что происходит, поэтому Китай так легко переложил ответственность на господина Макрона», — поделился с РБК директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. Что предложит Макрон, пока неизвестно. «Как всегда, дьявол будет в деталях, но я в настоящий момент ничего не жду по простой причине: конфликты такого масштаба, если не сказать войны, заканчиваются только в двух случаях: либо когда одна из сторон терпит однозначное поражение, либо когда обе стороны оказываются истощенными до такого состояния, что они больше не могут вести войну, как было во время ирано-иракской войны», — говорит Мошес.

По его мнению, сейчас нет оснований говорить о первом варианте, а если говорить о втором, то обе стороны очень далеки от исчерпания военных ресурсов. «У России достаточно денег и людского ресурса, она продолжает настаивать на признании так называемых реалий на земле в качестве условия начала любых мирных переговоров. Для Украины это абсолютно неприемлемо. У Украины ресурсов меньше, тем не менее тоже достаточно много», — пояснил эксперт, отметив, что, если большого украинского наступления не произойдет и боевые действия продолжатся в нынешних параметрах, ресурсов тем более хватит надолго.

Запад находится на пороге очень серьезного решения о массированном увеличении военной помощи Украине, многие не хотят его принимать, но оно назревает, указывает Мошес. «У этого решения много минусов, в том числе экономических, но продолжение того, что происходит сейчас, тоже начинает видеться как достаточно бесперспективное», — сказал он.

Эксперт резюмировал, что сейчас ни одна из сторон конфликта не готова к тому, чтобы пойти на серьезные компромиссы, которых потребовало бы любое начало переговоров.