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Президент Чехии назвал затягивание конфликта на Украине выгодным для КНР

Президент Чехии Павел: Китай не должен быть посредником в переговорах, ему невыгоден мир
Китай не заинтересован в разрешении конфликта на Украине в короткие сроки, заявил президент Чехии. В феврале Пекин представил свой план урегулирования
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Китаю выгодно затягивание боевых действий на Украине, поэтому ему нельзя доверять посредническую роль в урегулировании конфликта, заявил Politico президент Чехии Петр Павел (в 2015–2018 годах возглавлял Военный комитет НАТО — высший военный орган альянса).

«Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в разрешении конфликта в короткие сроки», — сказал Павел.

По его мнению, Китай заинтересован в том, чтобы «сохранить статус-кво», поскольку это может «подтолкнуть Россию к ряду уступок»: в обмен на свое «безграничное» партнерство с Кремлем Пекин может получить дешевую нефть, газ и другие ресурсы.

«Для Китая также хорошо, что Запад, вероятно, становится немного слабее, поддерживая Украину», — добавил чешский президент.

Китай предложил свой план урегулирования конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала российской спецоперации. В нем 12 пунктов. Среди них — прекращение боевых действий, возобновление мирных переговоров, разрешение гуманитарного кризиса, содействие зерновой сделке, обеспечение безопасности атомных станций, а также прекращение односторонних санкций.

Президент России Владимир Путин, комментируя представленный план, отметил, что многие из его положений «созвучны российским подходам». По его словам, в будущем предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию, когда к этому будут готовы Киев и Запад.

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Проработкой мирного плана также занимается Франция. В начале апреля президент Эмманюэль Макрон посетил Китай. Как сообщал Bloomberg, французский лидер поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну проработать идеи для мирного плана вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И. Для этого планируется создать структуру, которая может стать основой для будущих переговоров, узнало агентство.

В Китае заявили, что поддерживают намерения Парижа содействовать урегулированию конфликта. В то же время в Кремле подчеркивали, что Франция наряду с США, Германией и Великобританией не может быть посредником в этом вопросе, поскольку сама «занимает позицию участника конфликта».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Чехия Китай Военная операция на Украине Петр Павел
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