NYT узнала о проблемах США с противостоянием ядерному оружию России и КНР

NYT узнала о сложностях для США в противостоянии российскому и китайскому ядерному оружию

Часть экспертов считают, что США необходимо значительно увеличить ядерный арсенал в ответ на расширение арсенала Китая, а другие не находят поводов для беспокойства. Сейчас Вашингтон намного опережает Пекин по числу боеголовок

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В Вашингтоне обеспокоены увеличением ядерного потенциала Китая и среди американского руководства есть разногласия насчет того, как на него реагировать, пишет The New York Time. Часть республиканцев считают, что Вашингтону следует расширить собственный арсенал, чтобы он соответствовал российскому и китайскому вместе взятым. Другие считают, что такая реакция была бы чрезмерной.

«Я считаю безумием предполагать, что мы будем участвовать сразу в двух ядерных войнах», — сказал изданию профессор Гарвардского университета Мэттью Банн.

По мнению Джона Уолфшела, который занимался ядерным оружием в Совете национальной безопасности в годы президентства Барака Обамы, даже в случае увеличения ядерного потенциала России и Китая вдвое или втрое Соединенные Штаты смогут ответить.

В начале марта Bloomberg со ссылкой на экспертов и сотрудников американской разведки сообщил о риске ядерной гонки из-за поставок российского ядерного топлива в Китай для реактора на острове Чанбяо. В Вашингтоне опасаются, что после запуска реактора CFR-600 он начнет производить оружейный плутоний, что позволит Пекину увеличить свои запасы боеголовок почти в четыре раза, до 1500 к 2035 году. Тогда Китай достигнет объема ядерного арсенала, сопоставимого с Россией и США.

Китай уже обогнал США по числу наземных пусковых установок межконтинентальных ракет (МБР), об этом писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые ссылались на отчет Пентагона. Однако Вашингтон намного опережает Пекин по величине ядерного арсенала: к началу прошлого года Китай обладал 350 ядерными боеголовками, США — 5428 (развернуты 1744), следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).