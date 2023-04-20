NYT узнала о проблемах США с противостоянием ядерному оружию России и КНР

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
.
Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 89,37 (-0,2) Инвестиции, 19 апр, 17:03 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 81,65 (+0,05) Инвестиции, 19 апр, 17:03
Кремль не будет менять график Путина из-за «арктура» Общество, 13:41
В Киеве обсудят расторжение договора аренды с посольством России Политика, 13:39
Губернатор Красноярского края уйдет в отставку Политика, 13:38
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников Pro, 13:36
Цифровая «дочка» Societe Generale объявила о запуске стейблкоина Крипто, 13:32
Хуснуллин объяснил трудности запуска льготной ипотеки на вторичное жилье Недвижимость, 13:28
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 13:27
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
RMF узнало о желании Польши запретить импорт в ЕС фруктов и яиц с Украины Политика, 13:27
WP узнала о попытке нарушить работу комплексов Starlink Маска на Украине Политика, 13:25
Правительство в июне рассмотрит вопрос о новых мерах поддержки ипотеки Недвижимость, 13:20
Надаль снялся с четвертого «Мастерса» подряд из-за незаживающей травмы Спорт, 13:18
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка Pro, 13:16
Песков заявил, что недопущение Украины в НАТО остается целью спецоперации Политика, 13:15
Как разделить лицевой счет в квартире и зачем это нужно Недвижимость, 13:10
Политика ,  
0 

NYT узнала о проблемах США с противостоянием ядерному оружию России и КНР

NYT узнала о сложностях для США в противостоянии российскому и китайскому ядерному оружию
Часть экспертов считают, что США необходимо значительно увеличить ядерный арсенал в ответ на расширение арсенала Китая, а другие не находят поводов для беспокойства. Сейчас Вашингтон намного опережает Пекин по числу боеголовок
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

В Вашингтоне обеспокоены увеличением ядерного потенциала Китая и среди американского руководства есть разногласия насчет того, как на него реагировать, пишет The New York Time. Часть республиканцев считают, что Вашингтону следует расширить собственный арсенал, чтобы он соответствовал российскому и китайскому вместе взятым. Другие считают, что такая реакция была бы чрезмерной.

«Я считаю безумием предполагать, что мы будем участвовать сразу в двух ядерных войнах», — сказал изданию профессор Гарвардского университета Мэттью Банн.

По мнению Джона Уолфшела, который занимался ядерным оружием в Совете национальной безопасности в годы президентства Барака Обамы, даже в случае увеличения ядерного потенциала России и Китая вдвое или втрое Соединенные Штаты смогут ответить.

В начале марта Bloomberg со ссылкой на экспертов и сотрудников американской разведки сообщил о риске ядерной гонки из-за поставок российского ядерного топлива в Китай для реактора на острове Чанбяо. В Вашингтоне опасаются, что после запуска реактора CFR-600 он начнет производить оружейный плутоний, что позволит Пекину увеличить свои запасы боеголовок почти в четыре раза, до 1500 к 2035 году. Тогда Китай достигнет объема ядерного арсенала, сопоставимого с Россией и США.

Китай уже обогнал США по числу наземных пусковых установок межконтинентальных ракет (МБР), об этом писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые ссылались на отчет Пентагона. Однако Вашингтон намного опережает Пекин по величине ядерного арсенала: к началу прошлого года Китай обладал 350 ядерными боеголовками, США — 5428 (развернуты 1744), следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Китай ядерный потенциал США гонка вооружений
Материалы по теме
Bloomberg предупредил о риске ядерной гонки из-за поставок урана в Китай
Политика
Китай выступил против размещения ядерного оружия странами за границей
Политика
Кремль оценил идею Лукашенко уничтожить все ядерное оружие
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter