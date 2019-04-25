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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Штаб Зеленского заявил о рисках найти «свинью под елкой» после Порошенко
По словам советника избранного президента, положительного сотрудничества с парламентом будет добиться тяжело. Менее чем за сутки после победы Зеленского Рада пыталась сократить полномочия президента почти на 90%
Петр Порошенко (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опасается, что уходящая администрация Петра Порошенко может подложить «под елку какую-то свинью». Об этом в ходе встречи с Европейской бизнес-ассоциацией заявил советник Зеленского, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, передает «Интерфакс-Украина».

«Самые большие риски я вижу в том, что уходящее руководство может «под елку» подложить какую-то свинью — я это вижу через решение судов, в частности Конституционного суда. Незаконное обогащение, кейс по Приватбанку», — пояснил он.

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По его словам, менее чем за сутки после победы Зеленского на выборах Верховная рада хотела сократить полномочия президента на 80–90%. Он подчеркнул, что положительного сотрудничества с парламентом добиться будет трудно. «Ожидаем больше от правительства какого-то позитива», — заключил он.​

На следующий день после второго тура голосования на выборах с инициативой ограничить полномочия президента выступила партия «Самопомощь». Позднее депутат Верховной рады из группы «Возрождение» Валерий Писаренко написал в своем Facebook, что часть полномочий главы государства могут передать парламенту и правительству. Вопрос о принятии каких-либо поправок на заседаниях парламента пока не обсуждался.

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Moody's заявило о высоких геополитических рисках после выборов на Украине

Аналитики международного агентства Moody's считают, что Порошенко будет составлять Зеленскому сильную конкуренцию после принятия им своих новых полномочий. Особенно эта борьба будет сильно идти до осени, когда на Украине запланированы выборы в парламент. В целом, уверены эксперты, Зеленский не сильно отклонится от линии Порошенко в вопросах внешней политики и обороны и будет вести преемственную политику. Из-за продолжения конфликта на востоке страны на Украине останутся повышенными геополитические риски.

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Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

В ходе второго тура президентских выборов, который прошел на Украине в минувшее воскресенье, 21 апреля, Зеленский набрал рекордные 73,22% голосов, оставив позади Порошенко.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Украина, президентские выборы
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