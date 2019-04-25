Штаб Зеленского заявил о рисках найти «свинью под елкой» после Порошенко

Штаб Зеленского заявил о рисках найти «свинью под елкой» после Порошенко

По словам советника избранного президента, положительного сотрудничества с парламентом будет добиться тяжело. Менее чем за сутки после победы Зеленского Рада пыталась сократить полномочия президента почти на 90%

Петр Порошенко (Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС)

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опасается, что уходящая администрация Петра Порошенко может подложить «под елку какую-то свинью». Об этом в ходе встречи с Европейской бизнес-ассоциацией заявил советник Зеленского, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, передает «Интерфакс-Украина».

«Самые большие риски я вижу в том, что уходящее руководство может «под елку» подложить какую-то свинью — я это вижу через решение судов, в частности Конституционного суда. Незаконное обогащение, кейс по Приватбанку», — пояснил он.

По его словам, менее чем за сутки после победы Зеленского на выборах Верховная рада хотела сократить полномочия президента на 80–90%. Он подчеркнул, что положительного сотрудничества с парламентом добиться будет трудно. «Ожидаем больше от правительства какого-то позитива», — заключил он.​

На следующий день после второго тура голосования на выборах с инициативой ограничить полномочия президента выступила партия «Самопомощь». Позднее депутат Верховной рады из группы «Возрождение» Валерий Писаренко написал в своем Facebook, что часть полномочий главы государства могут передать парламенту и правительству. Вопрос о принятии каких-либо поправок на заседаниях парламента пока не обсуждался.