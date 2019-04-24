Moody's заявило о высоких геополитических рисках после выборов на Украине

Moody's заявило о высоких геополитических рисках после выборов на Украине

Несмотря на смену президента, геополитические риски на Украине останутся повышенными из-за нерешенного конфликта в Донбассе, считают аналитики. Они прогнозируют, что Владимир Зеленский, вероятно, будет вести преемственную политику

Разрушенные в результате артобстрелов дома в поселке Зайцево, Донецкая область (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Из-за продолжения конфликта на востоке Украины геополитические риски в республике останутся повышенными даже после выборов нового президента. К такому выводу пришли аналитики из международного рейтингового агентства Moody's, отчет которого есть у РБК.

«У избранного президента нет парламентской базы, его ограниченная политическая платформа и его связи с изгнанным олигархом Игорем Коломойским выдвигают на передний план некоторую политическую неопределенность, но мы по-прежнему ожидаем от него широкой преемственности политике [Петра Порошенко] в ближайшие годы», — заключили эксперты Moody's.

Согласно базовому сценарию агентства, политический переход Владимира Зеленского в течение следующего месяца будет довольно упорядоченным. Выбор людей в команду Зеленского говорит о том, что основные направления внешней и оборонной политики страны вряд ли изменятся.

«Тем не менее, геополитические риски, вероятно, останутся повышенными из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины», — пишут эксперты агентства.