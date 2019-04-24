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Выборы на Украине ,  
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Moody's заявило о высоких геополитических рисках после выборов на Украине
Несмотря на смену президента, геополитические риски на Украине останутся повышенными из-за нерешенного конфликта в Донбассе, считают аналитики. Они прогнозируют, что Владимир Зеленский, вероятно, будет вести преемственную политику
Разрушенные в результате артобстрелов дома в поселке Зайцево, Донецкая область (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Из-за продолжения конфликта на востоке Украины геополитические риски в республике останутся повышенными даже после выборов нового президента. К такому выводу пришли аналитики из международного рейтингового агентства Moody's, отчет которого есть у РБК.

«У избранного президента нет парламентской базы, его ограниченная политическая платформа и его связи с изгнанным олигархом Игорем Коломойским выдвигают на передний план некоторую политическую неопределенность, но мы по-прежнему ожидаем от него широкой преемственности политике [Петра Порошенко] в ближайшие годы», — заключили эксперты Moody's.

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Согласно базовому сценарию агентства, политический переход Владимира Зеленского в течение следующего месяца будет довольно упорядоченным. Выбор людей в команду Зеленского говорит о том, что основные направления внешней и оборонной политики страны вряд ли изменятся.

«Тем не менее, геополитические риски, вероятно, останутся повышенными из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины», — пишут эксперты агентства.

Зеленский, прогнозируют в агентстве, намерен продолжить сотрудничество с международными финансовыми институтами, такими как Международный валютный фонд, который при Порошенко открывал Украине кредитные линии.

Аналитики подчеркивают, что команде Зеленского необходимо будет занять уверенную позицию к октябрю, когда на Украине должны пройти парламентские выборы. Так как Петр Порошенко пообещал составить Зеленскому сильную конкуренцию, избранный президент должен будет в значительной степени заручиться поддержкой со стороны разных групп в парламенте.

«Один из конкретных потенциальных рисков для экономической реформы и антикоррупционной повестки на Украине после выборов заключается в связях избранного президента с Игорем Коломойским — бывшим владельцем крупнейшего банка страны ПриватБанка, который был национализирован в конце 2016 года», — пишут эксперты Moody's.

Вероятность того, что новый президент выступит в пользу Коломойского по вопросу национализации ПриватБанка, станет серьезным ударом по программе реформа. Аналитики называют этот сценарий маловероятным и рассчитывают на расчистку банковского сектора на Украине.

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Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

​В минувшее воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. Он был назначен по той причине, что в ходе первого этапа голосования ни один из кандидатов не заручился поддержкой более 50% избирателей. Во второй тур прошли действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Согласно данным ЦИК, Зеленский победил​, набрав рекордные 73,22% голосов.

Автор: Анна Трунина
Теги: Moody's, Украина, президентские выборы, Владимир Зеленский, Донбасс, ДНР и ЛНР
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